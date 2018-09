US-Notenbank Fed erhöht Leitzins

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins am Mittwoch erhöht.

Der Leitzinssatz bewegt sich damit künftig in einer Spanne zwischen 2,0 und 2,25 Prozent, teilte die Zentralbank am Nachmittag (Ortszeit) mit. Zuvor hatte die Spanne bei 1,75 bis 2,0 Prozent gelegen.

"Job gains have been strong, on average, in recent months, and the unemployment rate has stayed low. Household spending and business fixed investment have grown strongly", hieß es in der schriftlichen Begründung.

