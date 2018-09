US-Präsident Trump kündigt weitere Sanktionen gegen Iran an

US-Präsident Donald Trump hat weitere Sanktionen gegen den Iran angekündigt.

Man könne es nicht zulassen, dass der größte Geldgeber von Terrorismus in der Welt in den Besitz von den gefährlichsten Waffen der Welt komme, sagte Trump am Dienstag während der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Die zusätzlichen Sanktionen würden ab Anfang November in Kraft treten, so Trump.

Zu den Verhandlungen über eine Denuklearisierung Nordkoreas sagte Trump: "Ich möchte Kim danken für seinen Mut." Die Sanktionen gegen Nordkorea blieben in Kraft bis die Denuklearisierung Nordkoreas abgeschlossen sei, so der US-Präsident.

