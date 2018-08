US-Senator John McCain gestorben

Der bekannte US-Republikaner John McCain ist tot.

Der US-Senator starb am Samstag im Alter von 81 Jahren im Kreis seiner Familie, teilte sein Büro mit. McCain litt an einer schweren Krebserkrankung.

Die Behandlung dagegen hatte er nach Angaben seiner Familie zuletzt eingestellt. Der Republikaner galt in der jüngeren Vergangenheit als einer der schärfsten Kritiker von US-Präsident Donald Trump. Bei der Präsidentschaftswahl 2008 war McCain selbst als Kandidat der Republikaner angetreten, er unterlag damals Barack Obama. Der Vietnamkriegs-Veteran saß seit 1987 für den Bundesstaat Arizona im US-Senat. Sein Tod löste international Anteilnahme aus. Trump kondolierte McCains Familie. "My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!", schrieb der US-Präsident auf Twitter. Unterdessen würdigte der kanadische Premierminister Justin Trudeau den verstorbenen US-Senator als Patrioten und Helden, der Millionen inspiriert habe. "Canadians join Americans tonight in celebrating his life and mourning his passing", schrieb Trudeau auf Twitter.

