Usability-Forschung und -Testing steht im Vordergrund beim Design von Medizinprodukten - so Microsoft Healthcare in neuem IQPC-Bericht

London - Da die Patientenversorgung zunehmend in die häusliche oder öffentliche Umgebung übergeht, ist es notwendig, dass sowohl Patienten als auch Anbieter immer komplexere medizinische Produkte sicher verwenden können. In einem kürzlich mit Pharma IQ durchgeführten Interview sagte ...

London -

Da die Patientenversorgung zunehmend in die häusliche oder öffentliche Umgebung übergeht, ist es notwendig, dass sowohl Patienten als auch Anbieter immer komplexere medizinische Produkte sicher verwenden können. In einem kürzlich mit Pharma IQ durchgeführten Interview sagte Moni Wolf, Principal Design Director von Microsoft Healthcare, dass Hersteller von medizinischen Produkten zwar weiterhin Millionen für die Entwicklung der neuesten medizinischen Technologien aufwenden, jedoch frühzeitig im Designprozess oft hochwertige Benutzererfahrungen, menschliche Faktoren und die allgemeine Nutzbarkeit vernachlässigt werden, was später zu kostspieligen Verzögerungen führt.

Wolf sagte auch, dass Usability-Forschung und Usability-Tests entscheidende Elemente des Designprozesses jedes neuen Produkts sind. Die Integration von Benutzererfahrungsfaktoren kann auch dazu beitragen, die Compliance der Patienten zu verbessern und die Qualität der von den Patienten gesammelten und bereitgestellten Daten zu verbessern. Zur Überwachung und Behandlung von Patienten werden zunehmend medizinische Produkte zur Selbstnutzung eingesetzt. Dabei sind Fehler bei der Verwendung, die zu Verletzungen des Patienten führen, zunehmend Anlass zur Sorge.

Aufgrund der mangelhaften Bedienbarkeit, die mittlerweile ein häufiger Grund für den Rückruf von Produkten ist, schlug Wolf vor, dass Hersteller von Medizinprodukten sich an den großen Technologieunternehmen orientieren sollten, um die Benutzererfahrung ihrer Produkte zu verbessern. Im Vergleich zu den großen Investitionen in die Technologie von Medizinprodukten ist die Investition in die Koordinierung positiver Kundeninteraktionen noch relativ gering. Es ist wichtig, dass Hersteller von Medizinprodukten verstehen, dass Servicedesign kein einmaliger Vorgang ist, sondern regelmäßig, systematisch und kontinuierlich überprüft und aktualisiert werden muss.

"Techunternehmen müssen mit vielen verschiedenen Experten in der Medizinbranche zusammenarbeiten, um ihr Verständnis für die einzigartigen Anforderungen und Möglichkeiten in diesem Bereich weiter zu vertiefen. Außerdem könnte die Dienstleistungsbranche sowohl für Techunternehmen als auch für Hersteller von Medizinprodukten ein hervorragender Maßstab sein", so Wolf.

Die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie von Software für medizinische Produkte kann dazu beitragen, neue Kommunikationswege zu verbessern. Dies kann wiederum Fehler und Hindernisse im Gesundheitswesen beseitigen, Outcomes verbessern, Pflegeprozesse rationalisieren und die Erfahrungen von Patienten und Anbietern insgesamt besser machen.

Moni Wolf, Principal Design Director von Microsoft Healthcare, wird beim Software Design for Medical Devices Summit 2019 über das Thema "Revolutionierung des Gesundheitswesens mit User Experience Design" einen Vortrag halten.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel mit Microsoft Healthcare (https://sdmdglobal.iqpc.co.uk/landing/transforming-healthcare-with-u x-design/?utm_source=PR_Newswire&utm_medium=Advertising&utm_campaign= 19409.009_PR_Newswire&utm_term=&utm_content=&disc=&extTreatId=7280045 )

Für weitere Informationen oder um Ihren Platz bei "Software Design for Medical Devices 2019" zu reservieren, rufen Sie an unter +44-(0)207-036-1300 oder senden Sie ein E-Mail an enquire@iqpc.co.uk

OTS: IQPC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/68215 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_68215.rss2