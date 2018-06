USD/CHF im Abwärtstrend

Das Chartbild des USD/CHF Tagescharts ist negativ und weiter fallende Kurse sind wahrscheinlich. Sollte das Maitief bei 0,9826 unterschritten werden, könnte sich zunächst weiteres Abwärtspotential bis 0,9700 entwickeln. Das Chartbild würde auf erst dann neutral drehen, wenn der 20 Tage Gleitende Durchschnitt, der aktuell bei 0,9938 liegt, überschritten wird.

Trend des Tagescharts: Abwärts

Der abgebildete Tageschart des Währungspaares US-Dollar/Schweizer Franken (USD/CHF Forex) zeigt die Kursbewegung seit September 2017, bei einem letzten Kurs von 0,9853.

Tageschart im Abwärtstrend

USD/CHF bewegt sich ausgehend von dem Jahreshoch, welches in der zweiten Maiwoche bei 1,0056 erreicht wurde, in einem etablierten Abwärtstrend, der sich vermutlich weiter fortsetzen wird. Offensichtlich hat das Währungspaar nach dem vorangegangenen starken Anstieg eine stärkere Widerstandszone im Bereich der Parität bei 1,0000 und des Novemberhochs 2017 erreicht.



20 Tage Gleitender Durchschnitt fällt

USD/CHF bewegt sich unter der abwärts gerichteten blauen Linie des 20 Tage Gleitenden Durchschnitt (GD), was negativ zu werten ist. Grundsätzlich kann hier von einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung ausgegangen werden.



Fazit unserer USD/CHF Chartanalyse

