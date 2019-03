Utrecht: Hinweise auf Terrormotiv verdichten sich

Nach dem tödlichen Vorfall in der niederländischen Stadt Utrecht vom Montag verdichten sich die Hinweise auf ein terroristisches Motiv.

Im Fluchtauto des Hauptverdächtigen sei ein Brief gefunden worden, welcher auf einen Terrorhintergrund hinweise, teilten die Ermittler am Dienstagmittag mit. Dennoch schließe man auch andere Motive weiterhin nicht aus.

Zuvor hatte die Polizei bereits mitgeteilt, dass noch keine direkten Beziehungen zwischen dem 37-Jährigen und den Opfern gefunden worden seien. Bisher galt neben einem terroristischen Hintergrund auch eine Beziehungstat als mögliches Tatmotiv. Bei dem Vorfall in einer Straßenbahn waren am Montagvormittag drei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben vom Dienstag handelt es sich um eine 19-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 28 und 49 Jahren. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. In der Provinz Utrecht war nach der Tat vorübergehend die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen worden.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH