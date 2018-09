VAEON Trading Ltd: VAEON sichert sich das erste Investment des EOS VC Funds

VAEON Trading Ltd,

FRANKFURT/HEIDELBERG - 25. September 2018 - Die VAEON Trading Ltd. kündigte heute an, dass der EOS VC Fund einen siebenstelligen Betrag in die Instaffo GmbH investieren wird. Dieses Investment soll die Entwicklung des dezentralisierten Protokolls VAEON, das auf der EOS Blockchain basiert, ermöglichen. Mit der Investition ist Instaffo das erste Unternehmen, das über einen der ausgewählten Partner des $1 Mrd. schweren EOS VC Ventures eine Finanzierung erhält.

Investoren hinter dem FinLab EOS VC Fund sind block.one, Entwickler der Blockchain-Software EOS.IO und Gründer der EOS VC, und die FinLab AG, eine auf den FinTech-Sektor spezialisierte und börsennotierte deutsche Investmentfirma und Company Builder. Im März 2018 kündigten beide Unternehmen einen 100-Millionen-Dollar-Fonds an, um in Projekte - vor allem in Europa - zu investieren, welche die Blockchain-Software EOS.IO nutzen und somit versuchen das EOS-Ökosystem voranzutreiben. Das Ziel ist es, die Entwicklung neuer Technologien innerhalb der europäischen EOS-Community zu unterstützen und zu fördern.

"Wir freuen uns, Instaffo und sein Protokoll VAEON als unsere erste globale Investition im neuen FinLab EOS VC Fund begrüßen zu können", sagt Theo Woik, Senior Investment Manager bei FinLab. "Das VAEON-Protokoll ist ein wichtiger Fortschritt im Ökosystem von EOS, welches die Entwicklung des EOS-basierten Web 3.0 vorantreiben wird; wir freuen uns, das VAEON-Team beim Aufbau dieser Zukunft zu unterstützen."

VAEON ist ein unabhängiges, offenes Protokoll mit integrierter Governance, das darauf abzielt die Strukturierung, den Austausch sowie den Verkauf personenbezogener Daten neu zu definieren. VAEON bietet dem Anwender drei wesentliche Vorteile: Datenschutz, Datenmonetarisierung und die Bereitstellung einer anwendungsübergreifenden Vertrauensbasis. Letzteres bedeutet, dass Anwendungen zusammenarbeiten und die gleiche dezentrale Datenbank bereichern, so dass der Benutzer jede Anwendung frei wählen kann, ohne seine Datenhistorie oder digitale Identität zu verlieren. Andererseits möchte VAEON Anwendungsentwicklern die Möglichkeit bieten, neue Produkte oder Dienstleistungen bei einer bestehenden Anwenderbasis einzuführen.

"Smart Contract Blockchains sind im Moment wie ein offener Baukasten; dort kann alles gebaut werden. Vor der Erstellung von dApps ist jedoch eine klare Infrastruktur aus Schichten, Protokollen und Bibliotheken erforderlich. Derzeit gibt es keine Standards, um Daten interoperabel zu machen", sagt Andreas Mikolajewski, CEO von VAEON.

"Ich glaube, dass die Verbesserung der Dateninteroperabilität der Schlüsselfaktor für die Innovation sein wird, die durch die Blockchain-Technologie im nächsten Jahrzehnt ermöglicht wird", fügte Pedro Lopez, COO von VAEON, hinzu. "VAEON baut diese grundlegende Infrastruktur für zukünftige dApps auf dem EOS-Ökosystem auf."

Darüber hinaus hat VAEON bereits eine Zusage der Instaffo GmbH, einem Reverse-Recruitment-Startup, erhalten, VAEON ca. 30 Millionen Benutzerdatensätze und Zugang zu über 1000 Kunden zur Verfügung zu stellen. Instaffo stellt einen funktionalen, ersten Anwendungsfall des VAEON-Protokolls dar und ist die Grundlage für die Beschleunigungsstrategie von VAEON. Darüber hinaus befindet sich VAEON derzeit in Gesprächen mit anderen großen Industrieunternehmen, um sich dem Protokoll anzuschließen und ihre Benutzerdatenbank zu dezentralisieren.

VAEO, die Kryptowährung, die zur Interaktion mit dem VAEON Smart Contract verwendet wird, dient im Wesentlichen drei Zwecken: Betrugsprävention, Tauschmittel und vor allem Governance. Das VAEON-Protokoll kann als DAO (dezentrale autonome Organisation) angesehen werden, deren Hauptzweck es ist, die Datenstandards des zukünftigen blockkettengesteuerten Web 3.0 zu entwickeln; dies ist vergleichbar mit den heutigen Konsortien (z.B. w3.org), die von Branchenführern gegründet wurden. Der VAEO-Token macht diese Prozesse in einer tokenisierten Welt transparent. Der VAEON-Token-Sale soll Ende des Jahres stattfinden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte vaeon.io.

Über die Instaffo GmbH: Die Instaffo GmbH ist ein schnell wachsendes deutsches Startup-Unternehmen, das 2014 gegründet wurde. Instaffo hat bisher mehr als 400 Geschäftskunden in der Region Deutschland, Schweiz und Österreich (DACH). Instaffo verbindet die Welt mit Arbeitsplätzen durch seine Reverse-Recruiting-Plattform mit Hilfe der KI-Technologie.

Über VAEON: VAEON Trading Ltd. ist ein Startup aus der Instaffo GmbH heraus. Sie sind die Entwickler von VAEON, einem dezentralen Protokoll, das auf der EOS-Blockchain basiert und darauf abzielt, den Status quo herauszufordern, indem es die Kontrolle und Monetarisierung personenbezogener Daten an den Benutzer zurückgibt.

Über die FinLab EOS VC Europe I GmbH & Co. KG: Die FinLab EOS VC Europe I GmbH & Co. KG ist ein neuer Fonds, der von der FinLab AG verwaltet wird und in Projekte investieren wird, die auf der Open-Source-Blockchain-Software EOS.IO basieren. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Seed- und Early-Stage-Start-ups, die eine Kapitalbeteiligung suchen. Der gemeinsame Fonds in Höhe von 100 Mio. USD wurde von block.one, der Gesellschaft hinter EOS.IO, und der FinLab AG aufgelegt.

Über die FinLab AG: Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien.

