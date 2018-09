VALORIA AG,

VALORIA baut Wohnungsbestand durch Erwerb von 105 Wohnungen und 11 Gewerbeeinheiten in Norddeutschland deutlich aus

Köln, 26. September 2018 - Die VALORIA Wohnen GmbH ("VALORIA"), ein Wohnimmobilieninvestor und -bestandshalter mit Value-add-Strategie an ausgewählten deutschen Sekundärstandorten, forciert ihren Wachstumskurs im Bereich Wohnimmobilien und hat im Rahmen mehrerer Transaktionen in den vergangenen Wochen insgesamt 105 Wohnungen und 11 Gewerbeeinheiten gekauft. Die Bruttoanfangsrendite belief sich auf über 7 Prozent. Die erworbenen Immobilien befinden sich an den Standorten Emden, Bremerhaven und Verden (Aller) und wurden überwiegend in den 1960er Jahren erbaut. Die vermietbare Fläche beträgt rund 8.400 Quadratmeter. Der Vermietungsstand beläuft sich auf rund 95 Prozent. VALORIA geht von einem beträchtlichen Wertsteigerungspotenzial der akquirierten Immobilien aus, das über gezielte Asset Management-Maßnahmen realisiert werden kann.

Neben der Bestandausweitung an den bereits bestehenden Standorten in Emden und Bremerhaven ist VALORIA nunmehr auch in Verden vertreten. Die Stadt hat ihre Einwohnerzahl in den vergangenen Jahren gesteigert und verfügt auch für die kommenden Jahre über eine überdurchschnittlich positive Bevölkerungsprognose.

Jörg Tantzen, Geschäftsführer von VALORIA: "Wir haben durch diese Zukäufe einmal mehr gezeigt, dass VALORIA in der Lage ist, auch im aktuellen Marktumfeld gute Wohnungsbestände zu sehr attraktiven Renditen zu erwerben. Wir setzen dabei auf ein starkes Netzwerk und detaillierte Kenntnis der Regionen, in denen wir investieren. Mittelfristig wollen wir so einen werthaltigen und hochrentablen Bestand mit rd. 250 Mio. Euro Marktwert aufbauen".

Über VALORIA

VALORIA (www.valoria-ag.de) ist ein Wohnimmobilieninvestor und -bestandshalter mit Fokus auf kleinere Portfolios an stabilen deutschen Sekundärstandorten vor allem in Niedersachen, Schleswig-Holstein, Bremen und dem nördlichen Nordrhein-Westfalen. Damit ist VALORIA in einer weniger wettbewerbsintensiven Region Deutschlands aussichtsreich positioniert. Initiiert von langjährig erfahrenen Immobilienspezialisten verfolgt das Unternehmen eine Value-add-Strategie, mit der zusätzliche Renditepotenziale des Wohnungsbestands gehoben werden sollen. Firmensitz von VALORIA ist Köln.

