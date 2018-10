18.10.2018 - 21:59 Uhr VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER Dec 15: Was soll die Aufregung?

Per 17.10.2018 wird für die Aktie VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER Dec 15 am Heimatmarkt NYSE Arca der Kurs von 5,86 USD angezeigt. Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung. Den vollständigen Artikel auf aktiencheck.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick