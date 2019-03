Velodyne erzielt Gesamtwert der ausgelieferten Lidar-Sensoren von einer halben Milliarde USD

Velodyne hat insgesamt 30.000 lidar-Sensoren mit einem Gesamtwert von einer halben Milliarde USD ausgeliefert. Dieser Erfolg unterstreicht die marktführende Rolle von Velodyne bei lidar und die Fähigkeit des Unternehmens, ein vielfältiges Portfolio von lidar-Sensorprodukten auf Massenproduktionsniveaus zu liefern.

Velodyne Alpha Puck™ is a lidar sensor specifically made for autonomous driving and advanced vehicle safety at highway speeds. (Photo: Business Wire)

Velodyne liefert die größte Menge von lidar-Sensoren an die Automobilindustrie und hat mehr als 250 Kunden weltweit. Lidar-Sensoren sind zentraler Bestandteil autonomer Fahrzeuge (AF) und moderner Fahrerassistenzsysteme (FAS). Die Sensoren von Velodyne werden in unzähligen neuen Technologien und rasch wachsenden Branchen verwendet, darunter u. a. unbemannte Fluggeräte, Lieferdienste, Mapping, Arbeitsschutz, Robotik, Sicherheit und Seefahrt.

„Wir konnten diesen Meilenstein erreichen, weil das Team von Velodyne die intelligentesten, leistungsstärksten lidar-Lösungen entwickelt. Velodyne hat die weltweit ersten betriebsinternen, automatisierten Herstellungsverfahren geschaffen, um im großen Maßstab für Automobile geeignete lidar-Produkte zu produzieren“, sagte David Hall, CEO und Gründer von Velodyne Lidar, Inc.

Das Produktportfolio von Velodyne deckt die gesamte Bandbreite der lidar-Anforderungen für AF und FAS ab und liefert die notwendigen Echtzeit-Wahrnehmungsdaten, um einen sicheren und zuverlässigen Einsatz zu ermöglichen. Velodyne produziert sowohl Richtungs- als auch Umgebungslichtsensoren mit erstklassiger Reichweite und Auflösung. Die umfangreichen, digital verarbeiteten Wahrnehmungsdaten dieser Sensoren ermöglichen eine sofortige Objekt- und Freiraumerkennung, sodass eine sichere Fahrzeugnavigation gegeben ist.

Der Produktionsbetrieb von Velodyne umfasst eine 200.000 Quadratfuß große Megafabrik in San Jose, Kalifornien. Hier werden stark automatisierte Roboter-Montagetechniken genutzt, um verschiedene Sensoren zu bauen. Diese von Velodyne erfundenen revolutionären Fertigungssysteme bilden die Grundlage der Ressourcen des Unternehmens für die Massenproduktion. Velodyne erweitert seine Produktion indem es die Kern-lidar-Technologie an den erstklassigen Händler Veoneer lizenziert, um einen langfristigen Produktionsvertrag mit einem globalen Automobilhersteller in hoher Stückzahl abzuschließen.

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet die intelligentesten und leistungsfähigsten lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden lidar-Sensortechnologien. Im Jahr 2005 erfand David Hall, Gründer und CEO von Velodyne, Echtzeit-Surround-View-lidar-Systeme und revolutionierte damit die Wahrnehmung und Autonomie für Automobile, neue Mobilität, Mapping, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter die kostengünstige Puck™, die vielseitige Ultra Puck™, die für die L4-L5-Autonomie perfekte Alpha Puck™, die Ultra-Weitwinkellösung VelaDome™, die FAS-optimierte Velarray™ sowie die bahnbrechende Software Vella™ für Fahrerassistenzsysteme. Mehr über lidar erfahren Sie auf Velodynes Lidar 101-Webseite.

