Velodyne LiDAR veranstaltet ersten World Safety Summit on Autonomous Technology am Donnerstag, den 18. Oktober im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien

Velodyne LiDAR, Inc. hat heute den Start seines World Safety Summit on Autonomous Technology (Weltgipfelkonferenz zu autonomer Technologie) zum Thema Sicherheitsprobleme und öffentliches Interesse an autonomen Fahrzeugen (Autonomous Vehicles, AV) angekündigt. Bei dem Event, das am 18. Okt. von 9:30 bis 15:30 im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, stattfindet, kommen führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Business, Behörden, öffentliche Sicherheit und Communitys zusammen, um sich die Nutzung von AV-Technologie im Rahmen der globalen Bemühungen zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr anzusehen. In Verbindung mit der Konferenz veranstaltet Velodyne außerdem vom 15. bis 16. Okt. an seinem Firmensitz in San Jose den Schulungsworkshop AutoDrive Challenge™. Im Rahmen eines dreijährigen Hochschulwettbewerbs zusammen mit General Motors und SAE International haben bei dem Workshop acht Teams von Studierenden Gelegenheit, ein vollständig autonomes Fahrzeug zu entwickeln. Um auf die Einladung zum Safety Summit zu antworten, klicken Sie bitte hier.

Velodyne LiDAR sponsors the World Safety Summit on Autonomous Technology, hosted by Jamie Hyneman, former host and executive producer of MythBusters. (Graphic: Business Wire)

Moderator der Konferenz wird Jamie Hyneman, der ehemalige Moderator und Produktionsleiter von MythBusters sein. Sie beginnt mit einer Eröffnungsrede des Gründers und CEO von Velodyne LiDAR, David Hall. Hall ist ein Visionär der Branche für selbstfahrende Autos und Erfinder des 360-Grad-3D-LiDAR, der die AV-Revolution ausgelöst hat. Keynote-Referate von zwei Branchenexperten folgen dann auf seine Rede: Christopher A. Hart, ehemaliger Vorsitzender des National Transportation Safety Board (NTSB, US-Bundesbehörde für Transportsicherheit) und Anne S. Ferro, Präsidentin und Geschäftsführerin der American Association of Motor Vehicle Administrators (US-Verband der Kraftfahrzeugadministratoren). Im Rahmen der Konferenz können die Besucher an einer interaktiven Open Working Group (Offene Arbeitsgruppe) unter der Leitung von David Strickland, Partner, Venable LLP und ehemaliger Administrator der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit), teilnehmen. Die Abschlussrede hält Vicki Knox, Interim Chief Executive Officer bei Mothers Against Drunk Driving (MADD, Mütter gegen Trunkenheit am Steuer).

„Der erste World Safety Summit on Autonomous Technology bietet den Teilnehmenden ein Forum für offene Diskussionen über die Zukunft autonomer Fahrzeuge. Angeregt werden soll auch gemeinschaftliche Arbeit zur Erhöhung des Verbraucherbewusstseins darüber, wie der Transportverkehr durch AV revolutioniert werden wird“, sagte Marta Hall, Präsidentin und CBDO von Velodyne LiDAR. „Ziel des Gipfels ist die Verbesserung des Verständnisses der Sicherheitsvorteile, die autonome Fahrzeuge bieten können – etwa eine Reduzierung der Schäden, die die 94 Prozent jedes Jahr durch menschliches Versagen verursachten tödlichen Verkehrsunfälle mit sich bringen.“

Beiträge zur Konferenz kommen von Experten von Baidu, PACCAR, Voyage, NAVYA, AutonomouStuff, National Safety Council, Society of Automotive Engineers (SAE) International, Auto-ISAC, Axios, California Highway Patrol (CHP), Virginia Tech Transportation Institute und Velodyne LiDAR. NAVYA und Voyage haben autonome Fahrzeuge mit Velodyne LiDAR-Technologie entwickelt, die derzeit in Betrieb sind.

Über den World Safety Summit

Auf der Konferenz gibt es zwei Fach-Diskussionsrunden, bei denen nach Wegen gesucht werden soll, die Öffentlichkeit über autonome Technologie zu informieren, um das Wissen zu vermehren, Sorgen anzusprechen und Fragen zu klären. In der ersten Sitzung mit dem Titel „Defining Full Autonomy and its Necessary Technologies“ („Definition vollständiger Autonomie und der dafür nötigen Technologien“) geht es darum, auf welche Weise Unternehmen, Medien und Behörden das öffentliche Vertrauen in AV-Technologie durch die Bereitstellung transparenter und kontinuierlicher Botschaften über Standards und Ressourcen erhöhen können. Die zweite Sitzung „Responsible Autonomous Vehicle Deployment“ („Verantwortungsvoller Einsatz autonomer Fahrzeuge“) bietet ein Forum für Redner, die hier untersuchen können, wie Unternehmen und Behörden in gemeinsamer Arbeit die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile der AV-Technologie realisieren können.

Weitere Aktivitäten und Veranstaltungen im Rahmen des Gipfels:

Fahrten in autonomen Fahrzeugen mit einem AutonomouStuff AV und einem NAVYA AUTONOM Shuttle Statische Demonstration autonomer Fahrzeuge mit LiDAR-Sensorausgang von Voyage Demonstration der LiDAR-Sensortechnologie mit Virtueller Realität (VR) Informative Vorführungen und Stände von Organisationen wie SAE International, CHP, MADD, der Epilepsy Foundation, Axios, Voyage u. a.

15.-16. Okt. AutoDrive Challenge und Workshop für Studierende zu autonomen Fahrzeugen

In Verbindung mit der Konferenz leitet Velodyne vom 15. bis 16. Okt. an seinem Firmensitz in San Jose einen Schulungsworkshop für Studierende aus den acht Hochschulteams, die am AutoDrive Challenge™ teilnehmen. Bei diesem von General Motors und SAE International organisierten dreijährigen Wettbewerb haben die Teams die Aufgabe, ein vollständig autonomes Fahrzeug zu entwickeln. Studierende, die an diesem Event teilnehmen, werden auch beim 18. Safety Summit zur Verfügung stehen.

Der Schwerpunkt des Workshops liegt auf der LiDAR-Technologie, die die hochauflösenden 3D-Informationen über die Umgebung liefert, die für vollständig autonomes Fahren notwendig sind. Auf dem Workshop sollen die Studierenden über zentrale Bausteine der LiDAR-Entwicklung informiert werden: Sensorintegration, Sensorfusion, Spurerkennung und Fahrzeugerkennung. Es gibt ferner einen Überblick zur Velodyne Megafactory, dem Robotik-Fertigungszentrum für die modernsten LiDAR-Sensoren der Welt.

„Innovationen und Einfallsreichtum sind von grundlegender Bedeutung, wenn die Sicherheit autonomer Fahrzeuge realisiert werden soll“, sagte David L. Schutt, PhD, CEO von SAE International. „Beim AutoDrive Challenge können die Studierenden sich genau ansehen und praktisch ausprobieren, wie ein autonomes Fahrzeug mit LiDAR und anderen Technologien zuverlässig und sicher gesteuert werden kann. Velodyne LiDAR übernimmt eine führende Rolle bei der Ausbildung dieser Ingenieure der nächsten Generation, die sich darauf vorbereiten, die Zukunft eines sichereren Verkehrswesens zu erfinden.“

Velodyne ist ein wichtiger Sponsor beim AutoDrive Challenge und stellt zentrale Technologien zur Verfügung. Den Hochschulteams werden LiDAR-Sensoren sowie technischer Support von Velodyne-Ingenieuren bereitgestellt. Folgende Hochschulen nehmen am AutoDrive Challenge teil: Kettering University, Michigan State University, Michigan Tech University, North Carolina A&T State University, Texas A&M University – College Station, University of Toronto, University of Waterloo und Virginia Tech.

Weitere Informationen über den World Safety Summit on Autonomous Technology finden Sie hier.

Über Velodyne LiDAR

Velodyne wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Das Technologieunternehmen ist weltweit für seine Echtzeit-3D-LiDAR-Computing- und Software-Plattformen bekannt. Das Unternehmen entwickelte sich weiter, nachdem sein Gründer David Hall 2005 den HDL-64 Solid-State Hybrid LiDAR Sensor erfunden hatte. Seitdem konnte sich Velodyne LiDAR Inc. als unübertroffener Marktführer bei Systemen für 3D-Sicht in Echtzeit etablieren, die für verschiedenste kommerzielle Anwendungen eingesetzt werden: von autonomen Fahrzeugen über Fahrzeugsicherheitssysteme, mobiles Mapping und Luftbildvermessung bis hin zu Sicherheit. Die Produkte des Unternehmens reichen von der leistungsstarken Surround-Optik Ultra-Puck™ VLP-32 über den klassischen HDL-32/64, den kostengünstigen VLP-16 und den neuen VLS-128 bis hin zum bald erscheinenden verborgenen Velarray™. Die umfassende Wahrnehmungssoftwarereihe und damit zusammenhängende Algorithmen von Velodyne bilden das Fundament für seine bildverarbeitenden Systeme. Velodyne unterstützt Kunden aus Niederlassungen in San Jose, Detroit, Frankfurt und Peking. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.velodynelidar.com.

