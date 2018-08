Verdi-Chef gibt Wagenknechts Sammlungsbewegung keine Chance

Verdi-Chef Frank Bsirske gibt der Sammlungsbewegung von Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht keine Chance.

"Es ist offensichtlich, dass dieses Projekt nicht auf nennenswerte Resonanz stößt ? weder in der SPD noch bei den Grünen", sagte Bsirske dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagsausgaben). "Diejenigen, die sich angeschlossen haben, gehören doch eher der dritten Reihe an."

Für die Linkspartei bedeute diese Bewegung, dass die Gefahr einer Spaltung wachse: "Deshalb fasst die Parteispitze das Thema ja auch mit so spitzen Fingern an." Bsirske, der selbst Mitglied bei den Grünen ist, sagte, auf ihn wirke das alles "wie die Doppelung eines bestimmten Flügels innerhalb der Linkspartei". Es sei fraglich, "wo die Dynamik herkommen soll, damit diese Bewegung zu einer echten Sammlungsbewegung für das linke Spektrum in Deutschland werden kann".

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH