Veritas Investment GmbH: ETF-PORTFOLIO GLOBAL: Anteil an Smart Beta ETFs wächst

FRANKFURT, 27. SEPTEMBER 2018

ETF-PORTFOLIO GLOBAL: Anteil an Smart Beta ETFs wächst

Fonds feiert 10-jähriges Bestehen Alljährliche Neuallokation abgeschlossen Anteil an Smart Beta ETFs im Fonds wächst weiter ? Verschiebung im Portfolio zu Gunsten von Schwellenländern und Europa

Trotz uneinheitlicher Kursentwicklung bei europäischen Indizes sowie handfesten Krisen in einigen Schwellenländern wie Argentinien und der Türkei notierte der weltweit investierende Fonds ETF-PORFOLIO GLOBAL (DE000A0MKQK7) der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment zum 21.09.2018 mit einer Performance von 0,66 Prozent seit Jahresanfang leicht im Plus. Mittlerweile ist auch die alljährliche Neuanpassung abgeschlossen. Im Ergebnis erhöhte sich der Anteil der Schwellenländer auf 39,11 Prozent (+0,87 Prozent), Europa stieg auf 22,18 Prozent und USA reduzierte sich 2,14 Prozent auf jetzt 29,83 Prozent.

Die jährliche Anpassung der Asset Allokation des ETF-PORFOLIO GLOBAL orientiert sich an der wirtschaftlichen Leistungskraft der einzelnen Volkswirtschaften, gemessen am realen Bruttoinlandsprodukt. "Da dieses sich - wie in den Jahren zuvor auch - immer weiter zu Gunsten der Schwellenländer verschiebt, bilden wir diese Veränderung auch in unserem Fonds ab. Auch wenn einige Schwellenländer derzeit schwächeln, setzt sich das kontinuierliche Wachstum ihrer Wirtschaftsleistung weiter fort", so Marcus Russ, Senior Portfolio Manager bei Veritas Investment.

Positiv entwickelten sich die sogenannten Smart Beta ETFs innerhalb des Portfolios des ETF-PORTFOLIO GLOBAL. Smart Beta-ETFs versuchen Marktabweichungen zu nutzen, die dafür bekannt sind, langfristig den Markt zu schlagen. So beinhaltet der Fonds seit geraumer Zeit einen Smart Beta ETF, der auf dem Shiller-KGV beruht. "Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Smart Beta ETF sammeln können. Deshalb haben wir aktuell den Anteil dieser im Fonds erhöht. Nachdem bereits der gesamte Länderanteil von Großbritannien und die Hälfte der USA-Gewichtung über Smart Betas abgebildet werden, haben wir uns dazu entschlossen auch 50 Prozent unseres Japaninvestments umzustellen", berichtet Russ. Somit steigt der Anteil an Smart-Betas auf insgesamt knapp 21 Prozent. Die aktuelle Vermögensaufstellung des Fonds kann über www.veritas-investment.de abgerufen werden.

Der ETF-PORTFOLIO GLOBAL wurde bereits 2008 speziell für Privatanleger konzipiert und feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Um ihn auch für Sparplansparer interessant zu machen, die regelmäßig kleinere Summen ansparen, wurden bewusst die Verwaltungskosten niedrig gehalten und auf einen Ausgabeaufschlag verzichtet. In den zehn Jahren seines Bestehens hat der Fonds eine Rendite von 75,40 Prozent erwirtschaftet (Stichtag 21.09.2018). "In dem Zeitraum, der von den Auswirkungen der Finanzmarktkrise geprägt war und in dem kontinuierlich die Zinsen für Sparer sanken, konnten wir eine solide Rendite für unsere Kunden erwirtschaften. Seine überschaubaren Kosten und die klare Anlagestrategie machen den EFT-PORTFOLIO GLOBAL für Privatanleger, die kontinuierlich Geld anlegen, besonders attraktiv", resümiert Marcus Russ.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.

Mit unserem 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.

