Verkehrsdirektion Koblenz / Abfahrtskontrollen nach ...

Abfahrtskontrollen nach Sonntagsfahrverbot

56412 Heiligenroth - Polizeiautobahnstation Montabaur - Am Sonntagabend wurde durch die Polizeiautobahnstation Montabaur eine Abfahrtskontrolle auf der Tank- und Rastanlage Heiligenroth, Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, durchgeführt. Schwerpunkt war die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Lkw-Fahrern, welche nach Ende des Sonntagsfahrverbots um 22 Uhr, ihre Weiterfahrt antreten wollten. Hierbei konnte bei einem der Fahrer, vor Fahrtbeginn, eine Atemalkoholkonzentration von 1,09 Promille konstatiert werden. Der Start der Fahrt wurde bis zur Ausnüchterung untersagt und mittels Sicherstellungen unterbunden.

