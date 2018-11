Verkehrsdirektion Koblenz / Dieseldiebstahl aus Lkw auf dem ...

Dieseldiebstahl aus Lkw auf dem Parkplatz Märkerwald und Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen (Gemarkung Ransbach-Baumbauch)

Bundesautobahn (BAB) 3, Gemarkungen Urbach und Ransbach-Baumbach - Dieseldiebstahl BAB3, 56317 Urbach: In der Nacht von Freitag auf Samstag (09.11. - 10.11.) kam es auf dem Parkplatz Märkerwald, BAB3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, Gemarkung 56317 Urbach, zum einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam den Tankverschluss eines ausländischen Sattelzugs und entwendeten Diesel im Gesamtwert von ca. 500 EUR.

Verkehrsunfall BAB3, 56235 Ransbach-Baumbach: Am Sonntagmorgen gegen 02:15 Uhr verunfallte eine 56-jährige Fahrzeugführerin auf der BAB3 in Fahrtrichtung Köln, im Bereich der Gemarkung 56235 Ransbach-Baumbach. Die Fahrerin geriet nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Bei der Unfallaufnahme gab sie an, eingeschlafen zu sein. Die ebenfalls im Fahrzeug befindliche 22-jährige Beifahrerin sowie die Unfallverursacherin wurden leichtverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Gegen die Fahrerin wurden Strafverfahren nach den §§ 315c und 229 StGB eingeleitet.

