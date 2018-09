Verkehrsdirektion Koblenz / Einbrecher auf frischer Tat ...

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Emmelshausen - Emmelshausen: Nachdem in der Nacht zum Freitag gegen 02.00 Uhr ein aufmerksamer Nachbar in der Rhein-Mosel-Straße Glasklirren und den Schein einer Taschenlampe wahrgenommen und die Polizei Boppard verständigt hatte, wurden Kräfte der Autobahnpolizei Emmelshausen unverzüglich an den Einsatzort entsandt. Aus dem wenige Minuten später von dem Beamten umstellten Wohnhaus, dessen Bewohner offensichtlich nicht zuhause waren, versuchte der Täter zu flüchten. Er konnte nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen werden. Hierbei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Der 32-jährige Tatverdächtige führte umfangreiches Diebesgut bei sich, das in Kürze an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden kann. Der Mann wurde der Kriminalpolizei mit dem Ziel der richterlichen Vorführung übergeben.

