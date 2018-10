Verkehrsdirektion Koblenz / ICE-Brand

ICE-Brand

Auf der ICE-Bahnstrecke Köln-Frankfurt geriet am 12.10.18, gg. 06:30 Uhr ein Waggon des ICE in Brand. Der Zug kam in Höhe BAB-Kilometer 68 (Gem. Großmaischeid) zu Stehen. Ca. 500 Fahrgäste sowie Personen konnten den Zug unverletzt verlassen. Die Löscharbeiten können ausschließlich von der BAB A 3 aus durchgeführt werden. Daher wurde die BAB A 3 zwischen den Anschlussstellen Ransbach-Baumbach und Dierdorf voll gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Weitere Presseinformationen erfolgen durch die Bundespolizei.

