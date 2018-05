Verkehrsdirektion Koblenz / Montabaur - Fahrten unter ...

Montabaur - Fahrten unter Drogeneinfluss

Montabaur - In der Zeit vom 04.05.2018 - 06.05.2018 konnten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Montabaur auf der A3 insgesamt drei Fahrten unter Drogenbeeinflussung festgestellt und zur Anzeige gebracht werden. Bei den männlichen Fahrern im Alter zwischen 24 und 27 Jahren wurden Drogenvortests durchgeführt, diese reagierten in allen drei Fällen positiv. Es folgte die Entnahme von drei Blutproben, sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Bei einer der Anzeigen war ein Verkehrsunfall nach fehlerhaftem Fahrstreifenwechsel vorangegangen (Sachschaden ca. 15000,-EUR). In einem der anderen Fälle war der Fahrzeugführer zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

