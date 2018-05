Verkehrsdirektion Koblenz / Schwerer Verkehrsunfall auf der A ...

Schwerer Verkehrsunfall auf der A 61 an der Anschlussstelle Kruft

PASt Mendig - Ein 86jähriger PKW Fahrer aus der Verbandsgemeinde Kaisersesch befuhr die Anschlussstelle Kruft zur A 61 von Plaidt kommend in Richtung Koblenz. Im Bereich des Beschleunigungsstreifens zur A 61 stellte er vermutlich fest, dass er falsch gefahren war. Unabhängige Zeugen gaben an, dass der PKW schlagartig auf die A 61 fuhr und den Anschein erweckte, als ob er wenden wollte. Hierbei kam es zur Kollision mit dem PKW eines Ehepaares aus Wuppertal. Bei dem Zusammenstoß wurde das Ehepaar schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zeitweise musste die Autobahn voll gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von ca. 10 km. Der Führerschein des 86jährigen wurde sichergestellt.

