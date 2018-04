Verkehrsdirektion Koblenz / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem Lkw, Fahrer leicht verletzt

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, BAB 61 - Am Dienstag, den 24.04.2018 gegen 19:45 Uhr verunfallte ein 44-jähriger Lkw-Fahrer aus NRW auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz, kurz hinter dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler, mit seinem Gliederzug. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Lkw zunächst nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelschutzplanke. Anschließend kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Seitengraben und stürzte auf die Fahrerseite um. Hierbei lag der Lkw zur Hälfte auf dem Verzögerungsstreifen des dortigen Parkplatzes Hassel. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung eingeliefert. Der Lkw wurde stark beschädigt, die Schadenshöhe dürfte ca. 30000 Euro betragen. Der Lkw war mit wenigen Paletten Melonen beladen. Für die Bergungsarbeiten musste der rechte von 2 Fahrstreifen für rund 3 Stunden gesperrt werden, was den Verkehr jedoch unwesentlich beeinträchtigte.

