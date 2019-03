Verkehrsdirektion Koblenz / Verkehrsunfall mit tödlich ...

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Gemarkung Ochtendung, BAB 48 - Heute Abend gegen 19.50 Uhr ereignete sich auf der A48, Fahrtrichtung Trier in der Ausfahrt der Anschlussstelle Ochtendung ein tragischer Verkehrsunfall. Der 53jährige Fahrer eines Mercedes aus dem Raum MYK befuhr mit hoher Geschwindigkeit die Ausfahrt Ochtendung, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Bei dem Verkehrsunfall verletzte er sich so schwer, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Die 48jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden dürfte sich schätzungsweise auf 80.000EUR belaufen. Im Einsatz befanden sich ein Rettungshubschrauber, RTW, Feuerwehr, die Autobahnmeisterei Kaisersesch und die Polizeiautobahnstation Mendig. Die Ausfahrt Polch in Fahrtrichtung Trier ist zur Zeit aufgrund der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme noch gesperrt.

Zur genauen Bestimmung der Unfallursache und des genauen Unfallherganges bedarf es weiterer Ermittlungen.

