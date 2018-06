Verkehrsdirektion Mainz / 26 jähriger bei schwerem ...

26 jähriger bei schwerem Verkehrsunfall nur leicht verletzt

Heidesheim - Gleich mehrere Notrufe meldeten am Freitagabend gegen 21.25 Uhr einen PKW seitlich der Fahrbahn in der Überleitung von der BAB 60 aus Bingen kommend auf die BAB 643 in Fahrtrichtung Wiesbaden.

Als die Beamten der Autobahnpolizei Heidesheim vor Ort eintrafen fanden sie seitlich rechts der Fahrbahn einen völlig zerstörten PKW der Marke Renault vor, der sich in ca. 6 Meter Höhe zur Fahrbahn zwischen mehreren Bäumen verkeilt hatte. Der 26 jährige Fahrzeugführer hatte sich bereits selbst aus dem PKW befreien können und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt zur weiteren Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Wie durch ein Wunder erlitt er nur leichte Verletzungen. Das Unfallfahrzeug erlitt Totalschaden. Zusammen mit den Beschädigungen am Baumbestand und möglichen Abtragungen des Erdreiches aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe dürfte der Schaden ca. 20.000 Euro betragen.

Zur Bergung des Fahrzeuges durch die Feuerwehren aus Heidesheim und Mainz musste die BAB 643 in diesem Bereich für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden.

Weshalb das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich über die Böschung in die Bäume überschlug ist bisher noch ungeklärt, Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Heidesheim unter 06132-9500 zu melden.

