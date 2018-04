Verkehrsdirektion Mainz / A60 - Nach Flucht vor Polizei ...

A60 - Nach Flucht vor Polizei Fahrzeug überschlägt sich, Fahrer unter Alkoholeinfluss

Heidesheim - Am Samstag, 14.04.2018, gegen 19:10 Uhr meldet ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen Schlangenlinien fahrenden PKW auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Darmstadt zwischen den Anschlussstellen Ingelheim-West und Ingelheim-Ost. Der SUV der Marke BMW brauche mehrere Fahrspuren und würde immer wieder ohne ersichtlichen Grund mit wechselnden Geschwindigkeiten fahren. Im Rahmen einer Fahndung kann das Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Heidesheim festgestellt werden. Der BMW soll am Autobahndreieck Mainz aus dem Verkehr gezogen werden, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Im weiteren Verlauf missachtet der Fahrer des SUV die Anhaltesignale der Polizei und flüchtet weiter auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Darmstadt. Kurz darauf gehen bei der Polizei Notrufe über einen verunfallten BMW an der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg ein. Hierbei sei ein Fahrzeug auf die Leitplanke gefahren, habe sich anschließend überschlagen und liege jetzt im Grünstreifen. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung stellt diese fest, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um den zuvor flüchtigen BMW handelt. Schnell stellt sich heraus, warum der Fahrer geflohen ist. Während der Unfallaufnahme kann bei ihm starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Den freiwilligen Atemalkoholtest verweigert der 32-jährige Mainzer. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wird die Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Später kann bei dem Flüchtenden eine Alkoholisierung von etwa 3,0 Promille festgestellt werden. In Folge des Verkehrsunfalls erleidet der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, leichte Verletzungen. Am Fahrzeug des Mainzers entsteht Totalschaden. Weiterhin werden zehn Elemente der Leitplanke und mehrere Verkehrsschilder beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000EUR.

