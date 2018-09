Verkehrsdirektion Mainz / Anschlussstelle Heidesheim - zwei ...

Anschlussstelle Heidesheim - zwei unmittelbar aufeinander folgende Unfälle auf der A60, zwei leicht Verletzte

Heidesheim - Am Samstag, den 01.09.18, gegen 12:05 Uhr, staute sich der Verkehr auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen im Bereich der Anschlussstelle Heidesheim auf dem rechten Fahrstreifen. Nachdem zwei hintereinander fahrende Fahrzeuge (Opel und BMW) durch starkes Bremsen noch rechtzeitig zum Stehen kamen, fuhr der nachfolgende Audi auf dem BMW auf und schob diesen gegen den Opel. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sowohl der Audi als auch Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Unmittelbar dahinter musste der Fahrer eines VWs auf Grund des ersten Unfalls stark bremsen. In der Folge fuhr nachfolgender Opel auf das Heck des VWs auf. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Teile der dreispurigen Fahrbahn waren bis kurz vor 14 Uhr gesperrt.

