Verkehrsdirektion Mainz / Drängler beleidigt Polizeistreife

Drängler beleidigt Polizeistreife

Rheinhessen - Drängeln und Rechtsüberholen ist inzwischen nicht nur im Berufsstress an den Werktagen, sondern auch am Sonntag ein Phänomen auf der Autobahn. Das musste am Sonntagnachmittag eine Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim feststellen, die innerhalb von nur drei Stunden gleich sechs Autofahrer auf der A 61 anzeigte, die bei hohen Geschwindigkeiten derart dicht auf andere Verkehrsteilnehmer aufgefahren waren, dass jeweils ein Bußgeldverfahren einzuleiten war, bei dem auch ein einmonatiges Fahrverbot vorgesehen ist. Einer dieser Fahrer beging gleich mehrere Verstöße, die von der Streife mit dem geeichten Zivilfahrzeug auf Video aufgenommen wurden. Die uniformierten Beamten wurden dabei selbst Opfer dicht auffahrenden Autofahrers, der die beiden, nachdem sie sich zusätzlich mittels Polizei-Schild im Fahrzeug und eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn zu erkennen gegeben hatten, den Hinweis auf seinen mangelnden Sicherheitsabstand mit dem ausgestreckten Mittelfinger quittierte und davonraste. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Beleidigung. Zudem wird die Führerscheinstelle über sein Verhalten informiert, die die charakterliche Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr mittels einer psychologischen Begutachtung überprüfen lassen kann. So ganz nebenbei wurden während dieser Streife noch ein Rechtsüberholen, das Bedienen eines Smartphones während der Fahrt und ein Gurtverstoß beanstandet. (Chr)

OTS: Verkehrsdirektion Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117706 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117706.rss2

Rückfragen (ausschließlich der Presse) bitte an:

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701 919-201 www.polizei.rlp.de/vd.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.