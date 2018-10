Verkehrsdirektion Mainz / IM VERLAUF DES WOCHENENDES MEHRERE ...

IM VERLAUF DES WOCHENENDES MEHRERE BERAUSCHTE FAHRER IM ZUSTÄNDIGKEITSBEREICH DER AUTOBAHNPOLIZEI HEIDESHEIM - EIN UNFALL UNTER ALKOHOLEINWIRKUNG

Heidesheim - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 06:30 Uhr, kam ein 30-jähriger Bischofsheimer, der sich mit seinem PKW auf dem Weg nach Hause befand, auf der BAB 60 in Höhe der AS Laubenheim zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, berührte die rechte Leitplanke und wurde im Anschluss an die linksseitige Mittelschutzplanke geschleudert. An dem PKW, der später abgeschleppt werden musste, sowie der Mittelschutzplanke entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der 30-jährige wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich zunächst heraus, dass der Fahrer erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte und eingeschlafen war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,37 Promille. Im Verlauf der weiteren Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der Fahrer einen gefälschten Führerschein vorgezeigt hatte und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Den Bischofsheimer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Über das gesamte Wochenende konnten im Bereich der Autobahnen um Mainz insgesamt drei PKW-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Allen drei Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Nachdem am Freitagabend ein 22-jähriger Rheinhesse, der bereits drei Tage zuvor unter dem Einfluss mehrerer chemischer Betäubungsmittel ein Fahrzeug geführt hatte, auf der Wache der Autobahnpolizei Heidesheim erschienen war um Dokumente nachzureichen, konnte bei diesem erneut eine akute Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Am Samstagnachmittag wurde ein 28-jähriger Rheinhesse auf der Raststätte Heidenfahrt-Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier reagierte ein Drogentest positiv auf Amfetamin auf Cannabis. Gegen Sonntagmittag konnte im Bereich der BAB 63 ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus Bayern kontrolliert werden. Dieser stand unter dem Einfluss von THC und führte eine geringe Menge Marihuana mit sich.

Bereits am Samstagabend wurde einem 51-jährigen Mainzer, welcher ein Spielcasino in Heidesheim besucht hatte, die Fahrt mit seinem PKW untersagt, nachdem bei diesem zuvor ein erhöhter Atemalkoholwert festgestellt wurde.

