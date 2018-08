Verkehrsdirektion Mainz / LKW-Fahrer ohne gültige ...

LKW-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis als Ersatzfahrer für LKW-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis...

Gau-Bickelheim - Als die Beamten der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim am Dienstagvormittag einem LKW-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis die Weiterfahrt untersagten, staunten sie nicht schlecht, als der von der Firma entsandte Ersatzfahrer zur Übernahme des Fahrzeugs an der Kontrollstelle kam - dessen Führerschein war genauso ungültig wie der des ersten Fahrers! Beide Fahrer konnten nur eine EU-Fahrerlaubnis aus Spanien vorweisen, bei denen es sich um eine Überschreibung einer Fahrerlaubnis aus einem Drittstaat handelte. Diese Überschreibungen, die prüfungsfrei vorgenommen werden oder die aufgrund eines gefälschten Führerscheins eines Drittstaates erteilt wurde, sind hier nicht anerkannt, d.h. die beiden Brummi-Fahrer waren hier ohne gültigen Führerschein unterwegs, weil der eine ursprünglich in Marokko und der zweite in Kolumbien ausgestellt war. Dies wird nicht nur für die Fahrer Konsequenzen haben, die eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erhalten, sondern auch für den Halter. Ihn erwarten nun ebenfalls zwei Strafanzeigen wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

