Verkehrsdirektion Mainz / Mainz/Ingelheim: Viel zu tun für die ...

Mainz/Ingelheim: Viel zu tun für die Autobahnpolizei Heidesheim

Heidesheim - Viele Verkehrssünder stellte die Autobahnpolizei Heidesheim vom 19.05. bis zum Mittag des 20.05.18 fest:

Am 19.05. wurde gegen 02:26 h ein 50-jähriger PKW-Fahrer aus Mainz in der Mainzer Innenstadt kontrolliert. Dieser stand unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,67 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, Schlüssel und Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am 19.05. wurde gegen 03:00 h ein 46-jähriger Autofahrer aus Mainz in Mainz-Mombach kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es drohen ein 1-monatiges Fahrverbot und eine Geldbuße von 500,- EUR.

Gleich 3 Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden am 19.05.18 eingeleitet:

1. Gegen 15:25 h wurde an der AS Gonsenheim/A 643 ein 25-jähriger Autofahrer aus dem Main-Taunus-Kreis kontrolliert, der noch nie im Besitz eines Führerscheins gewesen ist. 2. Gegen 18:44 h wurde an der AS Ingelheim-West/A 60 ein 22-jähriger Georgier aus Nordrhein-Westfalen kontroliert. Dieser hatte es versäumt, seine georgische Fahrerlaubnis in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben zu lassen, obwohl er schon seit Jahren in Deutschland lebt. 3. Gegen 20:12 h wurde an der AS Hechtsheim-West/A 60 ein 22-jähriger Mann aus Mainz kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass ihm wegen mehreren Geschwindigkeitsverstößen ein Fahrverbot auferlegt wurde, dem er nicht nachkam.

Am 20.05.18 kam es zu mehreren Ereignissen im Zusammenhang mit Drogen und Alkohol im Straßenverkehr:

1. Gegen 06:20 h wurde in der Wormser Straße in Mainz ein 36-jähriger Autofahrer aus dem Main-Taunus-Kreis kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,46 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt. 2. Gegen 06:30 h wurde an gleicher Stelle ein 29-jähriger Autofahrer aus Rüsselsheim kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Den Fahrer erwartet bei positivem Blutprobenergebnis eine Geldbuße von 500,- EUR und ein 1-monatiges Fahrverbot. 3. Gegen 06:37 h wurde ebenfalls in der Wormser Straße ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Mainz kontrolliert. Hier ergab ein Atemalkoholtest 1,04 Promille. Ihn erwarten die gleiche Geldbuße und Fahrverbot wie sein Vorgänger. 4. Gegen 08:26 h wurde ein PKW-Fahrer gemeldet, der von Bingen aus die A 60 in Richtung Darmstadt in starken Schlangenlinien befahren soll. Der 56-jährige Mann aus dem Raum Bingen konnte an der AS Ingelheim-Ost/A 60 angehalten und kontrolliert werden. Hier ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,26 Promille. Die weiteren Maßnahmen übernahmen hier die Kollegen der Polizeiinspektion Bingen, die ebenfalls an der Kontrolle beteiligt waren. 5. Schließlich wurde gegen 10:30 h an der AS Lerchenberg/A 60 ein 28-jähriger Autofahrer aus Mainz kontrolliert. Bei ihm ergab sich der Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Auch diesem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Nebenher wurden noch außer der normalen Streifentätigkeit im oben genannten Zeitraum 4 Gefahrenstellen, 3 Verkehrsunfälle und eine Strafanzeige wegen Beleidigung abgearbeitet.

