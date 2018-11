Verkehrsdirektion Mainz / Seitenstreifenkontrollen auf der A 60

Seitenstreifenkontrollen auf der A 60

Heidesheim - Rücksichtslos, erschreckend und höchst gefährlich. Mit diesen knappen Worten lassen sich die Beobachtungen bei Kontrollen auf der BAB 60 zwischen der AS Hechtsheim-Ost und dem AK Mainz-Süd beschreiben. Am Freitag Morgen wurden durch Beamte der Autobahnpolizei Heidesheim innerhalb einer Stunde insgesamt 31 Verstöße wegen des unerlaubten Befahrens des Seitenstreifens festgestellt. Dabei darf der Seitenstreifen grundsätzlich nur in Notfällen, etwa bei einer Fahrzeugpanne, benutzt werden. Die Fahrzeuge nutzten den Seitenstreifen jedoch ausschließlich, um vor der Baustelle am Kreuz Mainz-Süd abzukürzen. Dieses vorsätzliche Handeln dient alleine dem schnelleren Vorwärtskommen und stellt für alle Verkehrsteilnehmer ein erhöhtes Unfallrisiko dar. Gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren mit der Mindeststrafe von 75 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister eingeleitet. Auch in den nächsten Wochen wird es zu weiteren Kontrollen, auch auf der BAB 643 AS Mainz-Gonsenheim, kommen.

