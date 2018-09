Verkehrsdirektion Mainz / Steinewerfer auf der A60, Familie ...

Steinewerfer auf der A60, Familie kam mit dem Schrecken davon; Polizei bittet um Zeugenhinweise

Heidesheim/Ingelheim - Mit dem Schrecken davon gekommen ist eine junge Binger Familie am Montagabend, 10.09.2018, gegen 21:20 Uhr auf der A60 bei Ingelheim. Der Familienvater (35) fuhr mit seiner Ehefrau (34) und seinen beiden Töchtern (3/5) mit einem Opel Zafira am Montagabend, gegen 21:00 Uhr die A60 in Fahrtrichtung Bingen. In Höhe der Anschlussstelle Ingelheim West schlug plötzlich ein Gegenstand in seiner Windschutzscheibe ein. Durch Glück wurde die Windschutzscheibe nicht durchschlagen. Die Familie kam mit dem Schrecken davon. Die Polizei geht nicht davon aus, dass der Gegenstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug aufgeschleudert wurde. Allerdings haben zu diesem Zeitpunkt mehrere andere Fahrzeuge die Stelle passiert. So könnte der Einschlag von einem Wurf auf die Fahrbahn stammen. Deshalb stellt die Polizei die Frage haben Autofahrer oder Passanten auf der Brücke über die Autobahn von Ingelheim-West/Gau Algesheim verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Heidesheim, Telefon 06132/950-0

OTS: Verkehrsdirektion Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117706 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117706.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132/950-0 www.polizei.rlp.de/vd.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.