Verkehrsdirektion Mainz / Streit zwischen LKW- und ...

Streit zwischen LKW- und Transporter-Fahrer endet mit Flaschenwurf

BAB 61, Autobahndreieck Nahetal - Am Freitag, 28.09.2018, um 17.30 Uhr ereignete sich ein kurioser Streit zwischen einem LKW- und einem Transporter-Fahrer auf der BAB 61 zwischen dem Autobahndreieck Nahetal und der Anschlussstelle Dorsheim, Fahrtrichtung Norden. Ein niederländischer LKW-Fahrer befand sich auf der linken Fahrspur, schräg versetzt vor ihm befuhr ein Fiat Ducato die rechte Spur. Aus noch ungeklärter Ursache zog der LKW-Fahrer plötzlich hinter dem Fiat nach rechts, stieß beinahe gegen eine Betonwand, zog auf dem Standstreifen rechts in Höhe des Transporters und versuchte, diesen auf die linke Spur abzudrängen. Danach ließ er sich zurückfallen, fuhr wieder auf die Überholspur neben den Fiat und versuchte nun, ihn nach rechts auf die Standspur abzudrängen, woraufhin der Fiatfahrer eine PET-Flasche aus dem Fenster gegen den LKW warf. Zeugen beobachteten dieses Abdrängmanöver weiter bis zur Tank- und Rastanlage Hunsrück Ost. Beide Fahrer konnten ermittelt werden. Den LKW-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Grund für die Streitigkeiten ist zurzeit noch nicht bekannt, es erfolgen nun weitere Ermittlungen der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim.

