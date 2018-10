Verkehrsdirektion Mainz / Verkehrsunfälle mit Verletzten und ...

Verkehrsunfälle mit Verletzten und Unfallfluchten

Heidesheim - Am 27.10.18 kam es auf der A 60 in Fahrtrichtung Bingen zwischen 07:06 h und 07:11 h kurz vor dem "Mainzer Tunnel" im Bereich der Anschlussstelle Hechtsheim-Ost zu zwei Verkehrsunfällen.

Unfall 1: Ein 42-jähriger Opel-Fahrer aus Frankfurt befuhr den mittleren von 3 Fahrstreifen. Ein, sich schnell von hinten nähernder dunkler PKW, wechselt vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und touchiert hierbei den Opel. Der Opelfahrer verliert daraufhin die Kontrolle und prallt in die Mittelleitplanke. Die 4 Insassen (2 Erwachsene und 2 Kinder, 2 und 6 Jahre alt) des Opel werden hierbei leicht verletzt. Der Fahrer des dunklen PKWs flüchtete nach dem Unfall. Am Opel und der Mittelleitplanke entstand ein Sachschaden von ca. 11000,- Euro. Durch ausgetretene Betriebsstoffe und den unfallbeschädigten Opel war die A 60 in Richtung Bingen für ca. 40 Minuten voll gesperrt.

Unfall 2: Ein dunkler PKW und 39-jähriger Franzose mit einem Toyota befuhren in genannter Reihenfolge die A 60 in Richtung Bingen auf dem linken von 3 Fahrstreifen. In Höhe der Geschwindigkeitsmessanlage vor der AS Hechtsheim-Ost wird der dunkle PKW plötzlich sehr stark abgebremst. Der nachfolgende Franzose kann nicht mehr rechtzeitig anhalten und fährt auf den dunklen PKW auf. Der Toyota bricht aus und kollidiert mit einem Mercedes, der den mittleren Fahrstreifen befuhr. Der dunkle PKW, der mit dem Bremsmanöver den Verkehrsunfall ausgelöst hatte, setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten. An den beiden verbliebenen Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2500 Euro.

Die Autobahnpolizei Heidesheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den beiden flüchtigen Fahrzeugen geben können. Telefon: 06132-9500

OTS: Verkehrsdirektion Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117706 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117706.rss2

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz

Telefon: 06732-912-0 www.polizei.rlp.de/vd.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.