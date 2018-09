Verkehrsdirektion Mainz / Verkehrsunfall mit 3 beteiligten ...

Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen - Einstündige Vollsperrung der A643 - Schiersteiner Brücke Höhe Mainz - Mombach

Heidesheim - Am heutigen Samstag ereignete sich gegen 14:40 Uhr auf der Autobahn 643, Schiersteiner Brücke, kurz vor der Anschlussstelle Mainz - Mombach, auf der Richtungsfahrbahn Bingen, ein Auffahrunfall mit insgesamt 3 beteiligten Fahrzeugen. Ein Fahrzeugführer aus dem Kreis Koblenz erkannte die Verkehrssituation in diesem Streckenabschnitt zu spät und fuhr einem abbremsenden Fahrzeug aus dem Kreis Lippe hinten auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Insgesamt wurden 2 Insassen bei dem Unfall verletzt und mussten vor Ort ärztlich versorgt werden. Für die Einsatzbewältigung an der Unfallstelle musste die Schiersteiner Brücke in Richtung Bingen bis 15:40 Uhr für ca. 1 Std. voll gesperrt werden. Neben 2 Rettungswagen und 2 Notärzten aus Mainz, war die Berufsfeuerwehr Mainz mit 34 Mann im Einsatz. Für die Fahrbahnreinigung wurde die Autobahnmeisterei Heidesheim verständigt._be

