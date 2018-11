Verkehrsdirektion Mainz / Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ...

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Baustelle

Gau-Bickelheim - Am 16.11.2018 um 23:51 befuhr ein 21-jähriger Mainzer die BAB 61 mit seinem PKW in Richtung Ludwigshafen. An der Einfahrt zur Baustelle vor der Anschlussstelle Gau-Bickelheim kam es dann zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, der für den 21-jährigen tödlich endete. Eingangs der Baustelle trennen sich zwei Fahrstreifen. Der rechte Fahrstreifen verläuft auf dem Seitenstreifen, der linke Fahrstreifen verläuft auf der eigentlichen Gegenfahrbahn. In Höhe der Teilung der beiden Fahrstreifen fuhr der 21-jährige Mainzer aus bislang ungeklärter Ursache, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, geradeaus über eine Warnbake. Er prallte anschließend gegen das Bodenelement einer Trennwand, hob leicht mit dem Fahrzeug ab und stieß im gesperrten Baustellenbereich gegen eine dort abgestellte Straßenwalze. Durch den Aufprall wurde der PKW bis hin zum Fahrzeugheck stark eingedrückt. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Bergung gestaltete sich schwierig, da der PKW mit der Arbeitsmaschine stark ineinander verkeilt war. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden. Es kam zum Rückstau.

