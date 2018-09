Verkehrsdirektion Mainz / Verkehrsunfall - Sperrung der A63

Verkehrsunfall - Sperrung der A63

Wörrstadt - Am Donnerstag, 20.09.2018, gegen 17:00 Uhr, kommt es auf der A63, in Fahrtrichtung Mainz, Höhe der Anschlussstelle Wörrstadt zu einen Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem Mercedes Sprinter mit Anhänger. Zunächst befährt das Gespann den rechten Fahrstreifen der Autobahn und wechselt in Höhe des Beschleunigungsstreifens der Anschlussstelle Wörrstadt auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersieht der 54-Jährige den auf dem linken Fahrstreifen fahrenden BMW. Nach eigenen Angaben sei der 51-jährige PKW-Fahrer etwa 170km/h schnell gewesen. Der Rüsselsheimer konnte den BMW nicht mehr rechtzeitig abbremsen und ist nahezu ungebremst auf den Anhänger aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wird der BMW nach rechts über die Leitplanke in die Böschung geschleudert und kommt dort auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Alleininsasse kann sich selbstständig befreien und bleibt unverletzt. Der doppelachsige Anhänger mit Kastenaufbau reist von dem Sprinter ab und bleibt quer zur Fahrbahn auf beiden Fahrstreifen liegen. Der Mercedes kann durch den Völklinger unbeschädigt auf den Seitenstreifen abgestellt werden. Nach eigenen Angaben bleibt der Fahrer unverletzt. Durch die eintreffende Feuerwehr kann bei dem Sprinter-Fahrer ein Verdacht auf einen Schlaganfall festgestellt werden. Ob dieser ursächlich für den Unfall ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Beide Unfallbeteiligten werden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aufgrund der Bergung der Fahrzeug bleibt die Autobahn in Fahrtrichtung Mainz für eine Stunde gesperrt. Anschließend kann der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Die Fahrbahn kann erst gegen 20:00 Uhr wieder für den Verkehr komplett frei gegeben werden. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 45.000EUR.

