Verschenken Sie mit dem Geschenkset der AllgäuQuelle-Saunaaufgüsse ein Allgäu-Erlebnis

Bergfans aufgepasst: Holen Sie das Allgäu zu sich unter den Weihnachtsbaum, wenn Sie Ihre Lieben mit dem Premium-Geschenkset von AllgäuQuelle beschenken. Die Bio-Saunaaufgüsse punkten mit authentischen Aromen aus der schönen Allgäuer Bergregion für die maximale Erholung zu Hause. Die hochwertigen Sauna-Konzentrate sind nicht nur sehr ergiebig - auf einen Liter Wasser kommen nur drei Verschlusskappen. Sie sorgen vor allem für einen natürlichen Duft. Mit den vier verschiedenen Aufgüssen wird jeder Saunagang zum Kurzurlaub für die Sinne.

"Wir sind Lokalpatrioten und wollen unsere Liebe für das Allgäu mit möglichst vielen Menschen teilen", sagen Kevin Jocham und Jürgen Wunderle, Gründer und Geschäftsführer der AllgäuQuelle Naturprodukte GmbH. "Gerüche spielen eine wichtige Rolle für unser Wohlbefinden. Deshalb steht hinter jeder Duftrichtung eine einzigartige Aromenwelt, die Saunagänger die ganze Vielfalt des Allgäus mit seinen hohen Bergen, weiten Tälern und duftenden Wäldern spüren lassen", erklärt Wunderle die Idee hinter den AllgäuQuelle-Saunaaufgüssen.

In dem Premium-Geschenkset "Ein Tag im Allgäu" findet sich je ein Aufguss der folgenden Duftrichtungen:

- Spritzige Zitrusaromen von Lemongrass, Orange und Bergamotte sorgen für eine "Allgäuer Erfrischung" am Morgen.

- Herbe Gerüche von Latschenkiefer, Alpenzirbe, Fichte und Minze holen die "Allgäuer Naturluft" zu Ihnen nach Hause und sorgen für Entspannung.

- Frische Düfte von Eukalyptus, Salbei, Minze und Cajeput beim "Allgäuer Atemwohl" befreien sowohl die Atemwege als auch den Geist.

- Würzige Noten der Alpenzirbe und Eukalyptus sorgen beim "Allgäuer Zapfenstreich" zum Tagesausklang für Ruhe und Erholung.

Was die AllgäuQuelle-Aufgüsse neben ihrer authentischen Aromawelt auszeichnet, sind ihre hochwertigen Inhaltstoffe in 100-prozentiger Bio-Qualität. Anders als andere Saunaaufgüsse finden sich bei AllgäuQuelle keine chemisch hergestellten, sondern ausschließlich nauturreine Öle aus kontrolliert biologischem Anbau (kba). Außerdem verwenden die Gründer Wunderle und Jocham bei ihren Produkten keinen ungesunden kosmetischen Alkohol mit chemischer Vergällung, sondern reinen Alkohol aus landwirtschaftlicher Erzeugung. Heilwasser aus der Bad Nieratz-Quelle sorgt für eine zusätzliche Qualitätssteigerung des Naturprodukts. Weil die Saunaaufgüsse nicht in Kunststoff oder lichtdurchlässigem Braunglas, sondern in einem speziellen Violettglas verpackt sind, ist ihre "Bio-Energie" besonders gut geschützt und eine lange Haltbarkeit der Inhaltsstoffe gewährleistet. "Das UV-geschützte Glas funktioniert wie eine Sonnenbrille - damit sich unsere Kunden möglichst lange an den unverfälschten Düften erfreuen können", versichert Jocham.

Erhältlich ist das Geschenkset bei Amazon: www.amazon.de/l/14527115031

Weitere Infos auch unter: www.allgaeuquelle.de

