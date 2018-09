Verstärkung im Managementteam der WebID Solutions GmbH: Rainer Basler wird neuer CSO

WebID Solutions GmbH,

Berlin, 11. September 2018

Rainer Basler ist seit dem 01. September neuer Chief Sales Officer (CSO) beim Identifikationsspezialisten WebID Solutions GmbH. Der Diplom-Informatiker war zuvor für die Mobile-Security-Sparte des Münchner Gelddruck- und IT-Konzerns Giesecke+Devrient tätig. Dort verantwortete er zuletzt das Geschäft mit den Retailbanken in Europa und war davor für strategische Projekte und das Business Development weltweit für den Finanzbereich zuständig. Der 50-Jährige kann auf insgesamt 25 Jahre Berufserfahrung zurückschauen, darunter in leitenden Vertriebs- und Managementpositionen bei der Wincor Nixdorf AG (heute Diebold Nixdorf AG) und Accenture. Basler wird mit seinen Aktivitäten vor allem das weitere Wachstum der WebID vorantreiben. Inhaltlich stehen bei der Kundengewinnung für ihn besonders medienbruchfreie mobile Lösungen und die immer wichtiger werdende Absicherung der digitalen Identitäten der Kunden für das Onlinegeschäft im Mittelpunkt.

Frank Stefan Jorga, Gründer und Geschäftsführer der WebID Solutions GmbH, sieht in dem Neuzugang einen weiteren Beleg für den strategischen Wachstumspfad, den die WebID beschreitet: "Nachdem wir in unserem Heimatmarkt und weiteren Regionen unsere Marktführerschaft im Großkundensegment auch bei internationalen Mobilfunkanbietern gefestigt haben, werden wir heute schon mit vielen Anfragen für Anwendungsfälle von weiteren Kundengruppen und globalen Märkten konfrontiert. Zudem werden wir verstärkt von potentiellen strategischen Partnern und möglichen Investoren weltweit angesprochen. Um diese beiden Aufgabenfelder erfolgreich in Angriff nehmen zu können, benötigen wir insbesondere auch auf der Managementebene erfahrene Verstärkung. Rainer Basler ist hier eine ideale Besetzung, da er sowohl fachlich als auch führungstechnisch sofort Themen übernehmen und vorantreiben kann und unsere Kunden und Geschäftspartner hervorragend mit unseren wachsenden Teams betreuen wird."

Auch Franz Thomas Fürst, Gründer und Geschäftsführer der WebID Solutions GmbH, freut sich über den Neuzugang: "Neben seiner Vertriebsexpertise bringt Rainer Basler viele weitere Topkompetenzen mit: Internationale Erfahrung, u.a. im Business-Development und Outsourcing, Coaching und Mentoring Skills sowie die Branchenexpertise im Bankenund Finanzwesen. Er wird unsere Expansion in neue Märkte und Branchen vorantreiben und den organisatorischen Ausbau unterstützen."

Rainer Basler erklärt zu seiner beruflichen Herausforderung: "Die WebID ist als Marktführer für Digitale Identitäten hervorragend positioniert. Nun geht es darum, mit adaptierten bzw. neuen Lösungen die bisherigen Kunden weiter zu entwickeln, sie für neue Themen zu begeistern und zusätzliche Kundengruppen hinzuzugewinnen. Unsere Partner erwarten zurecht Schnelligkeit, Präzision und höchste Sicherheit bei der Identifikation ihrer Kunden und Geschäftspartner. Doch diese Faktoren werden durch den technischen Fortschritt und neue Betrugsmöglichkeiten ständig auf eine Probe gestellt. Die WebID hier als verlässlichen und innovativen Dienstleister über Deutschland hinaus zu positionieren, darin sehe ich eine meiner wichtigsten Aufgaben. Ich freue mich sehr darauf, für die WebID tätig werden zu können."

Hintergrundinformationen zur WebID Solutions GmbH

Die WebID Solutions GmbH ist als Kopf der WebID-Gruppe einer der weltweit führenden Anbieter für Digitale Identitäten (True Identity), rechtskonforme Online-Signaturverfahren und Identifikationsprodukte und Pionier im Segment der GwG-konformen Video- Identifikation. Seit 2012 werden speziell für eCommerce-orientierte Branchen entwickelte Lösungen von der Altersprüfung bis zum Online-Vertragsabschluss angeboten.

Die WebID Solutions GmbH ist der Erfinder der Video-Identifizierung (gemäß weltweit erstmaliger Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF), Grundlage der BaFin-Rundschreiben 1/2014 (GW) III. und 3/2017 (GW)) und Inhaber des United States Patents (Nr. 9,911,035 B2) für rechtskonforme Online-Identifikationsprodukte unter Einbindung eines Videocalls.

Anfang 2014 wurde die GwG-Konformität von den zuständigen Aufsichtsbehörden schriftlich bestätigt. Die Produktlinien sind weltweit einsetzbar. Wichtige Kernmerkmale sind höchst sichere und einfach integrierbare Schnittstellen, hohe Sicherheitsstandards und die Konformität mit den rechtlichen Vorgaben.

Neben führenden Banken, Kreditkartenunternehmen, Versicherungsgesellschaften und Onlineshops setzen auch andere Branchen die Produkte ein. Anwendungsbereiche sind die rechtssichere Identifikation von Personen und Unternehmen, Online- Vertragsabschlüsse für anspruchsvolle Produkte wie Kredite und die Erhöhung der Sicherheit bei Online-Transaktionen.

Zu den internationalen Kunden der WebID Solutions GmbH zählen unter anderem: Barclaycard, Check24, DKB, Santander, TARGOBANK, Vodafone, Allianz, AMAG, BNP Paribas, Daimler, ING-DiBa, Deutsche-Bank-Gruppe, MMOGA, ABN AMRO (moneyou), Sparda-Banken, Swisscom und viele weitere Partner.

