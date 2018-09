Vertreter von branchenführenden Unternehmen und Startups stellen auf der CES Unveiled Amsterdam „Tech for Good“ ins Rampenlicht

Consumer Technology Association (CTA):

stattfinden, eine Vortragsreihe mit Meinungsführern aus der Technikbranche und mit Regierungsvertretern, die die neuesten Trends und Innovationen aus den Niederlanden und den Nachbarländern erörtern. Die Niederlande, die weithin als Hochburg für Smart City-, Solar- und Umwelttechnologien gelten, sind gut aufgestellt, um unter Beweis zu stellen, dass Resilienztechnologie ihre kritische Infrastruktur in Krisenzeiten am Laufen halten kann. Beim Executive Forum werden diese spannenden Innovationen erörtert werden. Die Programmplanung konzentriert sich dabei auf die Frage, wie die Technologie zur Bewältigung der schwierigsten Herausforderungen der Welt beiträgt. Bei der Tischmesse und der Networking-Session werden wegweisende Innovationen von großen und kleinen Unternehmen vorgestellt.

Prince Constantijn von StartupDelta, Corinne Virgeux von CODAM, Sjaak Deckers von GTX Medical, Ben van Berkel von UNStudio und weitere Referenten werden ihre Erkenntnisse über neue Trends in der Industrie, darunter Künstliche Intelligenz (KI), Energie und Umwelt, Mobilität, sowie Resilienz und Smart Cities teilen. Maithreyi Seetharaman, mitverantwortlich für die Liste „Most Powerful Women International“ des Fortune Magazine, wird die Veranstaltung moderieren.

Im Rahmen des Forums werden die Führungsmitglieder der Consumer Technology Association (CTA)™ Gary Shapiro (Präsident und CEO), Karen Chupka (Executive Vice President der CES) sowie Steve Koenig (Vice President des Bereichs Marktforschung) einen exklusiven Ausblick darauf gewähren, was die CES 2019 zu bieten haben wird.

Auf der CES Unveiled Amsterdam werden exklusiv die Preisträger der CES Innovation Awards vorgestellt, des offiziellen Preisverleihungsprogramms der CES 2019, bei dem herausragende Entwicklungs- und Engineeringleistungen bei Produkten aus dem Bereich Consumer Technology honoriert werden. Die ausgezeichneten Produkte des Jahres 2019 werden erstmalig vorgestellt. Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihung werden einige der ausgezeichneten europäischen Produkte ausgestellt.

Fast 80 Aussteller, darunter Effect AI, Expivi, Gemvision, House of Haptics, Jamzone, Scalys und Volvareo B.V., werden ihre Innovationen unter anderem aus den Bereichen Wearables, KI, Robotik, Gesundheit und Fitness sowie Mobilität bei der Tischmesse und dem Networking-Empfang präsentieren. Mona Keijzer, niederländische Staatssekretärin für Wirtschaftsangelegenheiten und Klimapolitik, wird die Pitch-Präsentation bei der Tischmesse mit einer Vorstellung wegweisender Produkte und Dienstleistungen führender europäischer Startups eröffnen und darlegen, wie diese die Technologielandschaft zum Besseren verändern.

27. September 2018 10.00 – 17.00 Uhr

Beurs van Berlage Damrak 243, 1012 ZJ Amsterdam, Niederlande

Sie finden das komplette Programm der CES Unveiled Amsterdam online unter CES.tech.

Versäumen Sie nicht die Gelegenheit, die neuesten technologischen Innovationen in Europa zu erleben. Melden Sie sich zur Teilnahme an der CES Unveiled Amsterdam möglichst noch heute an unter CES.tech.

Die CES® ist das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Sie dient Innovatoren und bahnbrechenden Technologieunternehmen seit 50 Jahren als Erprobungsfeld - als globale Bühne, auf der die Innovationen der nächsten Generation dem Markt vorgestellt werden. Als größte praxisnahe Veranstaltung ihrer Art stellt die CES alle Aspekte der Branche ins Rampenlicht. Im Besitz der Consumer Technology Association (CTA)TM und von dieser organisiert, zieht sie Wirtschaftsführer und Vordenker aus aller Welt an. Hier finden Sie Video-Highlights der CES. Folgen Sie der CES online unter CES.tech und in den sozialen Medien.

Die Consumer Technology Association (CTA)™ ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie mit einem Marktvolumen von 377 Milliarden US-Dollar und mit Unterstützung von mehr als 15 Millionen Arbeitsplätzen in den USA vertritt. Mehr als 2.200 Unternehmen – 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt - profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und organisiert zudem die CES® – das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

