Vestel und Intertrust kooperieren bei der Bereitstellung von TV-Geräten mit Intertrust ExpressPlay XCA für den Schutz und die Verwaltung von Broadcast-Videos.

(IBC) - Vestel und Intertrust gaben heute bekannt, dass Vestel ab 2019 Fernseher und digitale Set-Top-Boxen mit Intertrusts ExpressPlay XCA™ zur Verwaltung und zum Schutz von Broadcast Videos ausliefern wird. ExpressPlay XCA ist das Video Conditional Access System (CAS) von Intertrust, das auf der Technologie des offenen Standard Marlin DRM (Digital Rights Management) basiert. ExpressPlay XCA bringt Sendern und Betreibern sowie Geräteherstellern massive Kostensenkungen und Markteffizienzen, indem es die Marlin-DRM-Engine für den bedingten Zugriff auf Broadcast-Streams und Marlin DRM für Breitband-Streams einsetzt.

„Dieser Schritt ist der erste echte Schritt in Richtung Konvergenz von Breitband und Rundfunk“, sagte Alberto Sigismondi, Chief Executive Officer von Tivù in Italien. „Seit Jahren träumen Betreiber davon, sichere Broadcast-Inhalte ohne externes Modul an Fernseher zu übertragen; ExpressPlay XCA macht es auf effiziente Weise möglich.“

„Die Übertragung von Fernsehprogrammen direkt über das Fernsehgerät wird das Nutzererlebnis, Plug & Play, für die Zuschauer, die unsere Smart TVs kaufen, verändern“, sagte Hakan Kutlu, Vice President of Marketing, Vestel. „ExpressPlay XCA ermöglicht diesen Durchbruch und stellt sicher, dass wichtige Sicherheitsanforderungen für hochwertige Inhalte erfüllt werden. Das bedeutet, dass wir uns darauf konzentrieren können, unseren Kunden das bestmögliche Seherlebnis zu bieten und ein echtes Unterscheidungsmerkmal im Markt zu bieten.“

Intertrust hat 2005 gemeinsam mit Sony, Samsung, Philips und Panasonic den offenen Standard Marlin DRM gegründet. Marlin DRM wird weltweit in über einer Milliarde Geräten und Anwendungen eingesetzt und ist der einzige offene Standard für Content Management und Schutz. Da die Wände zwischen Internet- und Broadcast-Diensten zusammenbrechen, suchen die Betreiber nach einem gemeinsamen, kostengünstigen Content-Schutz, sowohl für Over-the-Top- als auch für Broadcast-Videos. Marlin DRM ist dafür ideal, bietet durch seine offene Natur keine proprietären Agenden, keine versteckten Kosten und bietet Betreibern eine nahtlose Brücke zwischen Over-the-Top-, Broadcast- und mobilen Videodiensten.

Über Vestel

Als eines der führenden Unternehmen in der Türkei ist Vestel ein wichtiger Player in der Unterhaltungselektronik wie zum Beispiel bei Smart TVs, digitalen Set-Top-Boxen, mobilen Technologien, Haushaltsgeräten, professionellen Displays und LED-Beleuchtung. Vestel Trade, das für Marketing und Vertrieb der Vestel-Produkte in Übersee verantwortlich ist, exportiert 73 Prozent seiner Produktion unter führenden japanischen und europäischen Marken in 155 Länder.

Bitte besuchen Sie Vestel unter www.vestelinternational.com.

Über die Intertrust Technologies Corporation

Intertrust bietet vertrauenswürdige Computerprodukte und -dienstleistungen für führende globale Unternehmen – von Mobilfunk-, CE- und IoT-Herstellern über Service-Provider bis hin zu Unternehmen, die Softwareplattformen anbieten. Zu diesen Produkten gehören das weltweit führende Digital Rights Management (DRM), Software-Manipulationssicherheit und Technologien für den privaten Datenaustausch für verschiedene Branchen wie Energie, Unterhaltung, Einzelhandel/Marketing, Automobile, FinTech und IoT.

Intertrust wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und regionale Niederlassungen in London, Tokyo, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Beijing, Seoul, Riga und Tallinn. Das Unternehmen kann auf eine Tradition vieler Erfindungen zurückblicken. Seine grundlegenden Beiträge in den Bereichen Computersicherheit und digitales Vertrauen sind international anerkannt. Intertrust hat Hunderte von Patenten inne, die von entscheidender Bedeutung für Internet-Sicherheit und -Vertrauen und Komponenten für das Privatsphärenmanagement von Betriebssystemen, bewährte Handy-Codes und vernetzte Betriebsumgebungen, Webdienste und Cloud-Computing sind.

Weitere Informationen finden Sie unter intertrust.com, oder folgen Sie uns auf Twitter oder LinkedIn.

