Vettel gewinnt Formel-1-Rennen in Belgien

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat das Formel-1-Rennen in Belgien gewonnen.

Zweiter in Spa wurde der WM-Führende Lewis Hamilton (Mercedes). Direkt beim Start war es zu einem schweren Unfall gekommen: Nico Hülkenberg (Renault) hatte sich verbremst und war Fernando Alonso (McLaren) ins Heck gefahren.

Dieser hob ab und rutschte über das Auto von Charles Leclerc (Sauber). Alle drei beteiligten Fahrer schieden aus. Unterdessen konnte Vettel den von der Pole gestarteten Hamilton überholen, bevor das Safety Car auf die Strecke kam. Beim Re-Start in der fünften Runde konnte Vettel seine Führung vor dem Briten verteidigen. Unterdessen musste Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen das Rennen in der zehnten Runde aufgeben - auch er war beim Startunfall beteiligt gewesen. Nachdem Vettel und Hamilton in der Box waren, verteidigte der Deutsche seinen Vorsprung. Er gab die Führung bis zum Ende nicht mehr ab. Max Verstappen (Red Bull) nahm in Spa den dritten Platz auf dem Podium ein. Auf den weiteren Plätzen folgten Valtteri Bottas (Mercedes), Sergio Perez (Racing Point Force India), Esteban Ocon (Racing Point Force India), Romain Grosjean (Haas) und Kevin Magnussen (Haas). Pierre Gasly (Toro Rosso) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Marcus Ericsson (Sauber) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Das nächste Formel-1-Rennen findet in einer Woche in Italien statt.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH