Vielen Dank für Speis und Tank: REWE Abholservice füllt Kühlschrank und Auto

Köln - REWE Abholservice-Kunden erhalten zwischen dem 3. und 15. September eine Aral SuperCard im Wert von 5 Euro und können einen Fiat 500 gewinnen.

Lebensmittel bequem und schnell einkaufen, aber ohne einen Schritt zwischen den Supermarktregalen gegangen oder an der Kasse angestanden zu haben. Diesen Komfort wissen REWE Abholservice-Kunden schon lange zu schätzen, wenn sie ihre Online-Bestellung in einem Markt abholen. Zwischen dem 3. und 15. September können Kunden aber nicht nur ihren Kühlschrank mit frischen Lebensmitteln füllen, sondern sie profitieren von einer lukrativen Aktion: Für ihre Bestellung ab einem Mindestrechnungsbetrag von 50 Euro gibt es eine Aral SuperCard im Wert von 5 Euro. Und zusätzlich winkt die Chance, einen Fiat 500 zu gewinnen!

Individuelle Warenkorbzusammenstellung, zweistündige Zeitfensterwahl und Abholung am separaten Eingang sind weitere Vorteile, wählen Kunden auf www.rewe.de oder in der App www.rewe.de/app bei der Marktsuche den "Abholservice" aus. Einen Mindestbestellwert gibt es grundsätzlich nicht, lediglich eine Servicegebühr von 2,00 Euro fällt bei der Bestellung an. Die Zahlungsmethoden sind die gleichen wie im Markt: bar sowie via EC- oder Kreditkarte. Auch Payback-Punkte können gesammelt, Pfand zurückgegeben und Bargeld abgehoben werden.

Dank und Tank - So funktioniert es

Zwei Wochen lang im September werden REWE Abholservice-Kunden nun zusätzlich mit einem Tank-Gutschein sowie einer Gewinnchance für eine Fiat 500 belohnt. Bei der Abholung ihrer Bestellung in einem der mehr als 110 REWE Abholservices bundesweit erhalten Kunden als Dank eine Aral Supercard, die sie auf der Aktionswebsite (www.rewe.de/fiat500) bis zum 30.09.2018 freischalten können. Gleichzeitig können sie bei diesem Vorgang entscheiden, am Gewinnspiel für einen Fiat 500 teilzunehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Kunden zum ersten Mal oder schon mehrfach beim REWE Abholservice eingekauft haben. Denn das Beste: Eine Mehrfachteilnahme erhöht die Gewinnchance. Und eine Anmeldung zum REWE Newsletter verdoppelt automatisch die Gewinnchance.

Weitere Informationen: www.rewe.de/fiat500

Über REWE E-Commerce:

Über den Online-Supermarkt von REWE ist der Wocheneinkauf mit wenigen Klicks getätigt. Seit 2011 können Kunden auf https://shop.rewe.de ihre Einkäufe bestellen und bequem bis an die Haustür liefern lassen. Auch die Bestellung per App (rewe.de/app) ist möglich. Das Angebot umfasst das der REWE Supermärkte mit u. a. Obst, Gemüse, Molkereiprodukten, Tiefkühlkost, Fleisch- und Wurstwaren, Getränken und Drogerieartikeln. Dank termingerechter Lieferung entscheidet der Kunde selbst, wann seine Bestellung Zuhause ankommt. Der Service ist derzeit in 75 Städten - darunter u. a. Berlin, Hamburg, München, Köln, Hannover, Frankfurt, Dresden und Leipzig - sowie dem Umland verfügbar. Mit dem Lieferservice setzt REWE einen Trend im Bereich des Online-Shoppings und ist zu Deutschlands Nr. 1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittel geworden (IFH 2016). Der REWE Abholservice ergänzt das Onlineangebot und ist derzeit an über 90 Standorten verfügbar. Mit diesen Online-Services erreicht REWE über 55 Prozent der Deutschen. Das Angebot wird sukzessive ausgebaut. Seit Anfang 2018 sind auch Partnerprodukte über den REWE Paketservice bundesweit online bestellbar. Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000 Mitarbeitern und weit über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.

Weitere Informationen: http://www.rewe.de http://presse.rewe.de http://www.rewe-group.com/de/newsroom

