Vier Großsegler der Superlative beim Hafengeburtstag Hamburg / Alexander von Humboldt II erstmals mit weiblichem Kapitän

Hamburg - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Großsegler gelten als Inbegriff der Seefahrerromantik und ihr Anblick löst bei Schiffsfans jeden Alters Begeisterung aus. Zum 830. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG vom 10. bis ...

Hamburg -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Großsegler gelten als Inbegriff der Seefahrerromantik und ihr Anblick löst bei Schiffsfans jeden Alters Begeisterung aus. Zum 830. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG vom 10. bis zum 12. Mai kommen mit der Alexander von Humboldt II, der Kruzenshtern, der Sedov und der Mir gleich vier dieser majestätischen Segelschiffe in die Hansestadt. Sie nehmen am Freitag und Sonntag an den großen Paraden zum Ein- und Auslaufen im Herzen der Stadt teil und laden zu einem Besuch an Bord ein. Neben den imposanten Großseglern präsentieren sich auf dem HAFENGEBURTSTAG HAMBURG rund 300 Wasserfahrzeuge aller Art, darunter zahlreiche Traditionssegler, die ebenfalls besichtigt werden können.

Deutschlands erste Kapitänin auf einem Großsegler

Mit der 66 Meter langen Alexander von Humboldt II kommt das aktuell größte seetüchtige Segelschiff Deutschlands nach Hamburg. Die 3-Mast-Bark lief 2011 in Bremen als Nachfolgerin der Alexander von Humboldt vom Stapel und gehört der gemeinnützigen Deutschen Stiftung Sail Training. Neben der rund 25-köpfigen Stammbesatzung bietet sie Platz für bis zu 55 Trainees, die gegen Bezahlung mitfahren und an Bord die Grundlagen des Segelns kennenlernen. In Hamburg stehen sie alle - vom Trainee bis zum Steuermann - unter dem Kommando von Maren Reif, Deutschlands erster Kapitänin auf einem Großsegler.

Maren Reif betrat im Jahr 2003 als Trainee zum ersten Mal die Alexander von Humboldt. Das sollte ihr Leben verändern. "Der Törn von Travemünde durch die Biskaya nach Lissabon hat mich so begeistert, dass ich danach meinen Job als Kommunikationsdesignerin überdacht und ein Nautik-Studium begonnen habe", erzählt sie. Nach Abschluss des Studiums ging Maren Reif zu einer Hamburger Reederei, erwarb auf Containerschiffen das internationale Patent zum Kapitän auf Großer Fahrt und arbeitet heute als Nautischer Inspektor.

Die Stammbesatzung arbeitet ehrenamtlich

Seit ihrer Leichtmatrosenprüfung 2004 zählt Maren Reif zur Stammbesatzung auf dem Großsegler und seit 2011 auch auf der Nachfolgerin Alexander von Humboldt II. In dieser Zeit hat sie an Bord fast alle Positionen bis zum Kapitän durchlaufen. "Es geht beim Segeln nicht so sehr um das Ziel, sondern vielmehr um den Weg dorthin und um das Zusammenspiel der Crew", beschreibt sie ihre Motivation. Bezahlt werden die regulären Besatzungsmitglieder auf der Alexander von Humboldt II nicht. "Wir von der Stammbesatzung arbeiten alle ehrenamtlich und fahren Hand für Koje. Die meisten von uns nehmen so wie ich sogar Urlaub, um an Bord zu arbeiten", betont Maren Reif.

Auf ihren ersten HAFENGEBURTSTAG HAMBURG als Kapitänin der Alexander von Humboldt II freut sich die Wahlhamburgerin ganz besonders: "Es ist ein tolles Gefühl, Teil dieser fantastischen Veranstaltung zu sein und bei uns an Bord so viele interessierte Besucher begrüßen zu können. Man merkt die enge Verbundenheit der Hamburger mit ihrem Hafen. Außerdem ist es eine schöne Gelegenheit, meiner Familie, Freunden und Kollegen das Schiff zu zeigen. Das ist ja quasi meine zweite Heimat", erzählt Maren Reif. Ihr persönliches Programm-Highlight auf dem größten Hafenfest der Welt ist das Schlepperballett. "Von unserem Liegeplatz aus haben wir freien Blick auf die tanzenden Hafenschlepper. Das ist schon sehr beeindruckend. Gespannt bin ich auch auf mein erstes Captains Dinner an Bord der Rickmer Rickmers", sagt Maren Reif.

Der schönste Großsegler: die Kruzenshtern

Neben der Alexander von Humboldt II kommen drei russische Großsegler der Superlative zum HAFENGEBURTSTAG HAMBURG. Die Kruzenshtern ist der letzte noch fahrtüchtige Flying-P-Liner der Hamburger Reederei F. Laeisz. Mit ihrem markanten schwarzweißen Rumpf gilt sie als schönster Windjammer der Welt. Getauft wurde die 4-Mast-Bark 1926 in Bremerhaven auf den Namen Padua und fuhr als Frachtsegler nach Südamerika und Australien. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging sie als Reparation an die Sowjetunion und erhielt den Namen Kruzenshtern. Heute nutzt das russische Ministerium für Fischwirtschaft den 114 Meter langen Großsegler zur Ausbildung des Nachwuchses seiner Fischereiflotte.

Der längste Großsegler: die Sedov

Mit einer Länge von 117 Metern ist die Sedov der längste noch segelnde traditionelle Windjammer der Welt. Die 4-Mast-Bark lief 1921 unter dem Namen Magdalene Vinnen II in der Kieler Krupp-Germaniawerft vom Stapel. Ende 1945 wurde sie ebenfalls als Reparationszahlung an die Sowjetunion übergeben und dient seitdem als Ausbildungsschiff für Kadetten, zunächst der sowjetischen und anschließend der russischen Marine. Seit 2017 ist der Großsegler im Besitz der Staatlichen Technischen Universität Kaliningrad. Im Jahr 2005 hatte die Sedov einen großen TV-Auftritt als Drehort für den Fernsehfilm "Der Untergang der Pamir". Eigens dafür wurde ihr weißer Bug schwarz gefärbt.

Der schnellste Großsegler: die Mir

Ihren Ruf als schnellster Windjammer der Welt hat sich die Mir in zahlreichen Großsegler-Regatten vor allem in den 1990er Jahren erworben. Gebaut wurde das 108 Meter lange 3-Mast-Vollschiff 1987 auf der Danziger Lenin-Werft. Eigner ist die staatliche Admiral-Makarow-Akademie in St. Petersburg. An der Hochschule für Marineingenieure wird der Nachwuchs für die russische Handelsmarine ausgebildet. Die Mir zählt seit vielen Jahren zu den treuen Stammgästen auf dem größten Hafenfest der Welt.

Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG dankt allen Sponsoren, insbesondere dem langjährigen Hauptsponsor AIDA Cruises. Dank seiner Unterstützung begeistert das größte Hafenfest der Welt jedes Jahr aufs Neue mehr als eine Million Besucher aus aller Welt.

Veranstalter: Freie und Hansestadt Hamburg - Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Veranstaltungsbeauftragte: Hamburg Messe und Congress GmbH Pressetexte und -fotos zum Download unter www.hamburg.de/hafengeburtstag

OTS: Hamburg Messe und Congress GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/12520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_12520.rss2

Pressekontakt: Hamburg Messe und Congress GmbH, Presse und PR Andrea Heyden, Tel.: 040-3569-2446, E-Mail: andrea.heyden@hamburg-messe.de