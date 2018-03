Vier hochwertige und formschöne Produkte von MINISO erhalten Red Dot Design Award

Essen, Deutschland - Die Gewinner des Red Dot Design Award 2018 wurden jüngst bekanntgegeben. Vier Produkte von MINISO (Designer-Marke aus Japan) wurden mit dem Red Dot Design Award 2018 ausgezeichnet. MINISOs Lebensphilosophie war schon immer "einfach, natürlich und hochwertig". ...

Essen, Deutschland - Die Gewinner des Red Dot Design Award 2018 wurden jüngst bekanntgegeben. Vier Produkte von MINISO (Designer-Marke aus Japan) wurden mit dem Red Dot Design Award 2018 ausgezeichnet. MINISOs Lebensphilosophie war schon immer "einfach, natürlich und hochwertig". Seine Produkte spiegeln diese Philosophie wider und sind einfach, elegant, formschön, kreativ und bei Kunden auf der ganzen Welt beliebt.

Der Red Dot Design Award, der international als einer der renommiertesten Design-Awards gilt, wurde vom deutschen Rat für Formgebung ins Leben gerufen und wird seit über 60 Jahren verliehen. MINISO siegte mit den folgenden Produkten: U-Fan (Mini-Ventilator in U-Form), CirXquare Mini Fan (mit tragbarer Stromversorgung), Collapsible Neck Pillow (faltbares Nackenkissen) und Wave Book. Ein formschönes Design kann ein Produkt aufwerten und interessante Ideen können einen Alltag voller Überraschungen bieten. Genau darum geht es MINISO bei seinen Produkten für den Alltagsgebrauch, die Lebensfreude ausstrahlen.

Neben der Grundidee "hohe Qualität zum erschwinglichen Preis" legt MINISO großen Wert auf das Produkt-Design. Nach Worten von Ye Guofu, Gründer und CEO von MINISO, gibt MINISO pro Jahr mehr als 100 Mio. RMB für Produkt-Design aus, Tendenz steigend. Um gute Produkte zu entwickeln, braucht es gute Designer. MINISO fährt dabei zweigleisig: Zum einen hat man sich zahlreiche Spitzen-Designer ins Haus geholt, um einen unverwechselbaren Design-Stil zu kreieren. Andererseits werden Aufträge an führende Designer in Ländern wie Dänemark, Schweden, Norwegen, Japan, Südkorea und China vergeben. Darüber hinaus arbeitet MINISO mit Hochschulen und Universitäten zusammen, da seine Zielgruppe hauptsächlich Menschen im Alter zwischen 15 und 35 Jahren sind wie beispielsweise Studierende und Angestellte. Einige der Preisträger des Red Dot Design Award stammen von der Akademie der bildenden Künste Guangzhou.

MINISO betreibt derzeit mehr als 2.600 Geschäfte in 62 Ländern und Regionen und hat 2017 einen Umsatz von 1,8 Mrd. USD erwirtschaftet. Mit seiner globalen Expansion hat MINISO eine Designer-Sharing-Plattform entwickelt, über die Fabriken (Produktion), Designer (Design) und Geschäfte (Vertrieb) einen geschlossenen industriellen Kreislauf bilden. Mit dieser Strategie will das Unternehmen weiterhin formschöne Produkte für Konsumenten vorstellen, an denen sich der Käufer jeden Tag aufs Neue erfreut.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/655684/Mini_Fan_MINISO.jpg

OTS: Miniso Japan newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125614 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125614.rss2

Pressekontakt: Myra He 86-20-36228788-1836 myra@miniso.com