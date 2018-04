Virtuelle Assistenztechnologie von Sestek ist Komponente von Asista, dem ersten Smarthome-Assistenten in der Türkei

Die Technologie von Sestek ist eine wesentliche Komponente von Asista, dem ersten virtuellen Heimassistenten, der auf dem türkischen Markt erhältlich ist. Eingeführt und entwickelt wurde Asista von Arçelik, dem in der Türkei führenden Unternehmen für Elektrogeräte, das in Europa den dritten Rang einnimmt und weltweit für seine Marken Grundig und Beko bekannt ist. Die innovativen Funktionen des virtuellen Assistenten von Sestek sind vollumfänglich in Asista integriert. Das schlanke Gerät kann freihändig genutzt werden und steht jederzeit zur Verfügung, um dem Benutzer alltägliche Aufgaben abzunehmen.

Ankunft auf der internationalen Bühne

Die Einführung von Asista befördert den türkischen Markt für virtuelle Assistenten auf die internationale Bühne. „Unsere Zusammenarbeit mit Arçelik beweist unsere Leistungsfähigkeit auf dem Markt für intelligente virtuelle Assistenten“, so Professor Levent Arslan, CEO von Sestek. „Wir haben das Ziel, unsere Technologien auch weiterhin in wegweisende intelligente Anwendungen einzubetten.“ Dies stellt nicht den Höhepunkt, sondern erst den Anfang der Zusammenarbeit dar, in einer Zeit, in der Sestek zukunftsweisende Projekte identifiziert und entwickelt.

Über Sestek

Sestek startete im Jahr 2000 mit der Bereitstellung sprachunterstützter intelligenter Technologien. Seit dieser Zeit hat das Unternehmen zahlreiche innovative Technologien patentieren lassen, bei wichtigen Projekten im Hochschulbereich mitgearbeitet und seinen Kundenkreis über verschiedene Geschäftsfelder hinweg erweitert. Die Leistungsfähigkeit und Stabilität der Technologien von Sestek und die Bereitschaft des Unternehmens, Lösungen auf die Bedürfnisse der Kunden zuzuschneiden, verschafft dem schnell wachsenden Unternehmen besondere Vorteile gegenüber seinen Mitbewerbern. Zu den innovativen Produkten von Sestek zählen Speech Analytics, Voice Biometrics, Text-to-Speech, Natural Dialog, Virtual Assistant und Chatbot. Weitere Informationen finden Sie unter www.sestek.com

