Visa bringt Zlatan Ibrahimovi? zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ zurück

Visa (NYSE:V), der offizielle Partner für Zahlungsdienste der FIFA, gab heute bekannt, dass Profifußballer und Gesicht der globalen Marketingkampagne von Visa für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™, Zlatan Ibrahimovi?, in diesem Sommer mit Visa zum Turnier zurückkehren und mit Fußballfans in Russland zusammenkommen wird.

„Ich habe der Welt gesagt, dass ich bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ dabei sein werde – nun hilft Visa mir und Fans auf der ganzen Welt, am Geschehen teilzunehmen“, sagte Zlatan Ibrahimovi?, Starathlet und Legende der FIFA-Weltmeisterschaft™. „Visa ist innovativ. Zlatan ist innovativ. Gemeinsam helfen wir Fans, keinen Moment der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ zu verpassen.“

Ob sie zum Turnier reisen oder von zu Hause zuschauen, die schnellen und einfachen Zahlungen von Visa helfen Fans, jeden Moment der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ mitzubekommen. In Russland werden Fans weniger Zeit in der Schlange warten und mehr Zeit haben, auf das Spielfeld zu achten, indem sie die mehr als 3.500 Kassenterminals und 1.000 mobilen Konzessionsnehmer nutzen, die mit neuesten Zahlungsinnovationen ausgestattet wurden – egal ob es sich dabei um Antippen, Berühren oder Wischen handelt. Fans zu Hause können mit den Augen von Zlatan am Spielerlebnis teilnehmen, ausgestattet mit dem exklusiven Zugang von Visa während des Turniers.

Zlatan und Meinungsbildner bezwingen FOMO bei FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™

Visas Kampagne zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™, „Visa´s Ultimate FIFA World Cup™ FOMO“, wird Zlatans Reise zum Turnier und seine Rückkehr auf die Bühne der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ dokumentieren und die Mühelosigkeit der kontaktlosen Zahlungstechnologie während seines gesamten Abenteuers zeigen. Visa und Zlatan werden den Fans helfen, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ FOMO zu bezwingen, indem sie Einblicke hinter die Kulissen des größten Sportereignisses der Welt geben und den exklusiven Zugang von Visa zum Mittelkreis und dem Aufwärmen der Mannschaften vor offiziellen Spielen nutzen.

Zlatan wird durch eine Reihe weltweiter Social-Media-Meinungsbildner ergänzt, um sicherzustellen, dass die FOMO der Fans gänzlich bezwungen wird. Erstmalig bei Visa werden die fünf Fußball-, Lifestyle- und Mode-Meinungsbildner, die Deutschland (freekickerz), Japan (Kotaro Tokuda), Mexiko (Pamela Allier), das Vereinigte Königreich (Chris MD) und Russland (Tatiana Vasilieva) vertreten, eine wichtige Rolle in der weltweiten Marketing-Kampagne von Visa spielen. Mehrere Meinungsbildner werden in verschiedenen Kampagnenfilmen zu sehen sein und ihren Millionen Anhängern Einblicke geben, wie die innovative Zahlungstechnologie und der exklusive Zugang von Visa Fans mit dem Turnier verbinden.

„Visa setzt sich dafür ein, das Erlebnis der Fans an Sportstätten auf der ganzen Welt zu verbessern, und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ bildet keine Ausnahme“, sagte Lynne Biggar, Chief Marketing and Communications Officer, Visa Inc. „Unsere Kampagne zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ ist darauf ausgelegt, Fußballfans auf der ganzen Welt dabei zu helfen, keinen Moment des Geschehens zu verpassen, sei es durch die Einführung innovativer neuer Zahlungsmethoden im Stadion oder durch einen Blick hinter die Kulissen des Turniers.“

Die von preisgekrönten Regisseuren gedrehte Kreativkampagne, Traktor, begleitet Zlatans Reise zurück zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™. Die weltweit entwickelte und im Vereinigten Königreich gedrehte Kampagne besteht aus einer Kombination von mehr als 20 Helden- und sozialen Filmen und umfasst die Bereiche Fernsehen, Digital, Video, Sozial, Druck und außer Haus.

Bargeldlos vom Anstoß bis zum Endspiel

Für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ ist Visa der exklusive Zahlungsdienst in allen Stadien, in denen Zahlungskarten akzeptiert werden. Im Stadion können Fans mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten von Visa und mobilen Zahlungsdiensten an kontaktlosen Terminals bezahlen. Visa bietet Fans in Russland auch die Möglichkeit, Innovationen für schnelle, einfache und bargeldlose Zahlungserfahrungen zu erwerben:

6.500 Zahlungsringe 30.000 Zahlungsbänder Kontaktlose Visa-Prepaidkarten als Gedenkausgabe

Die neuesten Nachrichten rund um die Aktivitäten von Visa zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ finden Sie unter #PayLikeZlatan, bei Visa unter @Visa_US und bei Zlatans 31 Millionen Anhängern auf Instagram unter @iamzlatanibrahimovic oder auf Visa.com.

