Visa verstärkt Engagement für wachsenden digitalen Zahlungsverkehr in Indien

Visa (NYSE: V) gab heute eine Minderheitsbeteiligung an BillDesk bekannt, einer führenden Plattform für Online- und Rechnungszahlungen in Indien. Die Investition und Zusammenarbeit von Visa wird BillDesk ermöglichen, neue Produktlinien für seine Zahlungs- und Kundenbindungsgeschäfte zu entwickeln und seine Präsenz in andere Regionen auszuweiten. Die Investition erfolgt vorbehaltlich der erforderlichen gesetzlichen Genehmigungen und dürfte keine direkten Auswirkungen auf das bestehende indische Geschäft von Visa haben.

„Wir sind wirklich begeistert von dieser Investition des weltweit größten globalen Zahlungsnetzwerks Visa. Wir freuen uns nun darauf, neue Produkte und Lösungen zu entwickeln, die sowohl Händlern als auch Verbrauchern zugutekommen. Visa mit seinem dichten Netzwerk und starken Beziehungen ist ein großartiger Partner, der auch in anderen Märkten unsere Dienstleistungen anbieten möchte“, sagte M N Srinivasu, Mitgründer von BillDesk.

Dies ist die jüngste Partnerschaft und Investition von Visa mit neuen innovativen Zahlungsanbietern. Als globales Zahlungstechnologieunternehmen arbeitet Visa kontinuierlich mit Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen – insbesondere mit solchen, die das Potenzial haben, das Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs für Kunden und Verbraucher voranzutreiben. Zu den bisherigen Investitionen gehörten unter anderem Paidy, Behalf, Marqeta, Payworks, Klarna, LoopPay (von Samsung übernommen), Square und Stripe.

Über Visa

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Der unermüdliche Fokus des Unternehmens auf Innovation ist ein Motor für das schnelle Wachstum des vernetzten Handels über alle Geräte und ein Impulsgeber zur Umsetzung des Traums einer bargeldlosen Zukunft für alle Menschen überall. So wie sich die Welt zunehmend von analog zu digital entwickelt, setzt Visa seine Marke, seine Produkte und Mitarbeitenden sowie sein Netzwerk und seine große Präsenz dafür ein, die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter About Visa, https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html und @VisaNews

Über BillDesk

BillDesk, ein Unternehmen für Zahlungstechnologie und -lösungen, verarbeitet jährlich über 60 Milliarden USD an digitalen Zahlungen. Seit über 10 Jahren ist BillDesk der führende Anbieter von elektronischen Zahlungen und digitalem Handel in Indien. Die Zahlungsplattform sowie die von BillDesk und seinen Tochtergesellschaften angebotenen Kundenengagement- und Kundenbindungslösungen werden von den größten Banken und Unternehmen in Indien genutzt.

