Vogel Convention Center ist die Top-Tagungslocation in Deutschland

Würzburg/Kamp-Lintfort (pts015/05.10.2018/12:15) - Die Leser und Online-Nutzer des Projekts "Besondere Tagungs- und Eventlocations" haben das Vogel Convention Center (VCC) in Würzburg in einem bundesweiten Wettbewerb als "Top-Tagungslocation" 2018 auf den ersten Platz gewählt. Das VCC-Team nahm die Auszeichnung Ende September 2018 in einer festlichen Preisverleihung im Wellings Parkhotel in Kamp-Lintfort vor rund 150 Gästen entgegen.

Der Wettbewerb wurde 2018 bereits zum achten Mal ausgerichtet, zur Wahl stehen eine Vorauswahl "Besonderer Tagungs- und Eventlocations", verteilt auf das gesamte Bundesgebiet. Das Vogel Convention Center gehört seit vier Jahren zu diesen Destinationen und erreichte in diesem Zeitraum kontinuierlich eine Platzierung auf den ersten beiden Plätzen.

"Ich bin sehr stolz, dass das VCC heuer bereits zum vierten Mal in Folge zur besten beziehungsweise zweitbesten Eventlocation in Deutschland gewählt wurde. Und das nicht von einer Jury, sondern von den Kunden, durch eine Befragung nach den Veranstaltungen", so Horst Vollhardt, Geschäftsführer Vogel Convention Center: "Das ist die härteste und ehrlichste Währung! Und es ist Ansporn für uns, durch Top-Leistungen und weitere Investitionen in Räumlichkeiten und technische Ausstattung noch besser zu werden und unseren Kunden weiter einzigartige Veranstaltungsformate zu liefern."

In den beiden Kategorien "Tagung" und "Event" wurden in diesem Jahr rund 2.500 Stimmen abgegeben, aufgerufen waren in erster Linie Tagungsentscheider und und Eventplaner aus Firmen und Agenturen aus dem Bundesgebiet.

Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang zu 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/ Steuern und B2B-Kommunikation.

