Vom Briefing bis zum Kampagnenstart: Asana fokussiert mit neuem Produkt Marketing- und Kreativabteilungen

Asana, die führende Work-Management-Plattform für Teams, gibt heute die Einführung von Asana for Marketers and Creatives bekannt. Die End-to-End-Lösung für Teams ermöglicht es diesen den gesamten Marketing- und Designprozess von Anfang bis Ende zu verwalten. Die Suite mit den neuen Funktionen und Integrationen ist nun im kürzlich eingeführten Produktangebot von Asana, Asana Business, verfügbar.

Laut einer Umfrage des Content Marketing Institute aus dem Jahr 2018 bewerten etwa die Hälfte (56 Prozent) der erfolgreichsten Marketingorganisationen das Projektmanagement ihrer Content-Erstellung als ausgezeichnet oder sehr gut, verglichen mit nur 11 Prozent der am wenigsten erfolgreichen. Darüber hinaus berichtete ein Viertel (26 Prozent) der Befragten, dass ihre Marketingkampagnenentwicklung häufig oder immer mit Engpässen behaftet ist, was ihre Effizienz und Ergebnisse beeinträchtigt.

"Jahrzehntelang verließen sich Marketingspezialisten auf die Kampagnenleistung als primäre Erfolgsgröße", sagt Dave King, Head of Marketing, Asana. "Die heutigen Top-Marketing-Teams erkennen, dass es beim Marketing nicht um die Optimierung des Kanals geht, sondern um die Optimierung ihrer Prozesse. Asana for Marketing and Creative Teams hilft den weltbesten Marken, von Sony Music bis Viessmann, das Chaos der Koordination von Kampagnen in Tabellenkalkulationen und E-Mails zu überwinden, indem sie als Quelle der Wahrheit für das Management ihres Marketing- und Designprozesses dient."

Kreative Prozesse in Marketingteams vorantreiben

Asana for Marketing and Creative Teams liefert ein einziges System, um die Ziele des Marketingteams festzulegen, globale Marketingkampagnen zu koordinieren und den gesamten kreativen Produktionsprozess vom ersten Briefing bis zur endgültigen Lieferung der Assets zu verwalten.

Zu den neuen Funktionen von Asana for Marketing and Creative Teams gehören:

- Forms: Standardisiert den kreativen Aufnahmeprozess, indem die kritischen Details eingesammelt werden, die Teams benötigen, um ihre Arbeit an einem Ort zu zentralisieren. - Proofing: Ermöglicht es Stakeholdern, spezifisches, verwertbares Feedback zu Bildern zu hinterlassen, so dass kreative Teams wissen, was zu tun ist, um ihre Arbeit pünktlich und so mühelos wie möglich abzuschließen. - Approvals: Der Genehmigungs-Workflow von Asana mit benutzerdefinierten Benachrichtigungen hält alle Projektbeteiligten auf dem Laufenden, in welcher Phase sich ein Projekt befindet und was die nächsten Schritte sind. - Portfolios: Dient als Missionskontrolle für die wichtigsten Initiativen der Teams und bieten einen Echtzeitüberblick darüber, wie sich die Marketingstrategie im Vergleich zu den Kampagnenzielen entwickelt, wodurch die manuelle Arbeit der Zusammenführung von Informationen und Statusaktualisierungen entfällt.

"Asana ist das Rückgrat für alle unsere Aktivitäten bei Vox Creative. Wenn etwas nicht in Asana ist, ist es, als wäre es nie passiert", sagte Corri Skinner, Director of Creative Operations and Content Management bei Vox Media, Inc. "Von der Ausschreibung bis zur Markteinführung ist Asana das Fundament für alle unsere täglichen Aktivitäten und stellt sicher, dass wir mühelos während der Entwicklung branchenführender Inhalte für die größten und besten Marken der Welt zusammenarbeiten können."

Partner-Integrationen

Asana for Marketing and Creative Teams lässt sich mit den alltäglichen unverzichtbaren Tools integrieren, auf die sich Marketing-Unternehmen verlassen, darunter Adobe Creative Cloud, Litmus und Slack. Ab heute müssen Marketing- und Kreativteams nicht mehr zwischen mehreren Anwendungen wechseln, um sicherzustellen, dass die Arbeit, wo auch immer sie stattfindet, gleichzeitig in Asana reflektiert wird.

Zu den Integrationen von Asana für Marketing- und Kreativteams gehören:

- Adobe Creative Cloud: Die Integration von Asana in die Adobe Creative Cloud bildet die Asana-Aufgaben innerhalb der Adobe Creative Cloud ab und gibt den Designern die Details an die Hand, die sie für ihre Arbeit benötigen, ohne jemals ihre kreative Plattform verlassen zu müssen. - Litmus: Mit der Litmus-Integration von Asana können Teams ihre Marketingprozesse mit ihrer E-Mail-Qualitätssicherung verknüpfen, was zu einer schnelleren und fehlerfreien Durchführung von E-Mail-Kampagnen führt. - Slack: Durch die Nutzung der Slack-Integration von Asana können Teams direkt in Slack umsetzbare Aufgaben- und Projekt-Updates erhalten und gleichzeitig neue Asana-Aufgaben erstellen, ohne den Chat zu verlassen.

"Die Integration von Asana in die Creative Cloud vereinfacht die Arbeit, indem sie den Zeitaufwand für die Koordination der verschiedenen Tools reduziert. Das verbessert die Zusammenarbeit mehrerer Teams und verkürzt die Zeit der kreativen Umsetzung - vom Konzept bis zur Inhaltsplatzierung im jeweiligen Marketingkanal"", sagte Vijay Vachani, Director of Platform & Partner Ecosystem für Creative Cloud bei Adobe.

Über Asana

Die führende Work-Management-Plattform Asana unterstützt Teams bei der Organisation und Verwaltung ihrer gesamten Arbeit, von kleinen Projekten bis hin zu strategischen Initiativen. Mit Hauptsitz in San Francisco hat das Unternehmen mehr als 50.000 zahlende Unternehmen und Millionen von Nutzern in 195 Ländern. Globale Kunden wie AB-InBev, Airbnb, Disney, KLM Air France, NASA, Overstock.com, Uber, Viessmann Group, Vox Media und Zalando vertrauen auf Asana, um alles von den Unternehmenszielen über die digitale Transformation bis hin zu Produkteinführungen und Marketingkampagnen zu steuern. Weitere Informationen unter www.asana.com.

