Vom mobilen Internet zu Content-Strategien: neue GSMA-Studie analysiert richtungweisende Megatrends der Mobilbranche

GSMA Intelligence hat heute seinen dritten Jahresbericht „Global Mobile Trends“ mit umfassenden Daten und Einblicken in die kommenden Entwicklungen der globalen Kommunikationsbranche veröffentlicht. Die Flaggschiff-Studie skizziert die maßgeblichen Megatrends, die den Kurs der Branche bis 2025 bestimmen werden. In dieser neuen Ausgabe finden sich detaillierte Analysen aktueller Trends des mobilen Internets, des Übergangs zur 5G-Mobilnetztechnologie, der Umsatzchancen durch das Internet of Things (IoT) sowie des rasanten Wandels des Medien- und Content-Marktes. Ferner bietet sie einen Überblick über die finanzielle Situation der Mobilbranche und beinhaltet die neuesten Datenpunkte für alle Regionen rund um den Globus.

Highlights des neuen Berichts sind:

Die nächste Generation der Internetbenutzer wird ausschließlich Mobilgeräte verwenden. Bis 2025 werden 3,7 Milliarden Menschen – 72 Prozent der Internetbenutzer weltweit – das Internet nur noch über Mobilgeräte nutzen. Rund die Hälfte der neuen Internetuser, die innerhalb dieses Zeitraums online gehen, entfallen auf fünf Märkte: China, Indien, Indonesien, Nigeria und Pakistan. 5G ist da – zumindest in einigen Märkten. Im Jahr 2025 entfallen etwa 15 Prozent der globalen mobilen Verbindungen auf 5G, doch nur einige wenige Märkte stellen diese Technologie bereit: China, Japan, Korea und die USA. Europa könnte sich dieser Gruppe anschließen, falls Frequenzverfügbarkeits- und Fragmentierungsprobleme überwunden werden. 5G/IoT eröffnet neue Chance für Unternehmen. 5G und IoT schaffen neue Möglichkeiten für eine Reihe von Branchen. Bis 2025 entstehen zusätzliche 10 Milliarden industrielle IoT-Verbindungen. Diese Entwicklung fördert dezentralisierte Recheninfrastrukturen und Edge-Computing und ruft für Telekommunikationsunternehmen und Anbieter von Cloud-Diensten (insbesondere Amazon und Microsoft) neue Wettbewerber, aber auch neue potenzielle Partner im Bereich der Serviceleistungen für zahlreiche Industriesektoren auf den Plan, die Geschäftsprozesse durch richtungweisende Konnektivitätslösungen und Analysen revolutionieren. In der IoT-Ära wird Konnektivität zur Ware. Die Bereitstellung von Konnektivität wird bis 2025 nur noch zu 5 Prozent am weltweiten IoT-Umsatzerlös beteiligt sein (51 Mrd. US-Dollar). Der mit Abstand größte Anteil am Wachstum entfällt auf Anwendungen, Plattformen und Service-Layer, die mehr als zwei Drittel des IoT-Umsatzerlöses (754 Mrd. US-Dollar) ausmachen. Content ist entscheidend – und teuer. Netflix hat 2017 rund 6,3 Mrd. US-Dollar in Eigenproduktionen investiert und damit kaum weniger als Time Warner (8 Mrd. US-Dollar), Fox (8 Mrd. US-Dollar) und Disney (7,8 Mrd. US-Dollar). Das Unternehmen bleibt der wichtigste Motor im Streaming-Wachstumsmarkt, der konventionellen Fernsehsendern kontinuierlich das Wasser abgräbt. Für die meisten Betreiberunternehmen sind Partnerschaften oder Content-Lizenzierung realistischere Strategien als kostspielige Investitionen in Einkauf oder Produktion von Content. Volumenwachstum ist näher als Umsatzwachstum. Außer den neuen 4G- und 5G-Verbindungen kommen bis 2025 weitere 16 Mrd. IoT-Verbindungen (Geschäfts- und Privatkunden) hinzu. Bis zur Erschließung neuer Ertragsquellen in diesen Bereichen ist das Umsatzpotenzial eher moderat. Der weltweite Umsatzerlös der Mobilfunkbranche betrug 2017 mehr als eine Billion US-Dollar, bis 2025 ist jedoch ein jährliches Wachstum von nur etwa 1 Prozent zu erwarten.

Global Mobile Trends basiert auf Daten von GSMA Intelligence, dem Forschungszweig von GSMA, sowie von ausgewählten Drittquellen.

