Von der Leine gelassen! Gigaset T480HX - Das erste schnurlose IP-Tischtelefon fürs Homeoffice

Gigaset AG, DE0005156004

Pressemeldung München, 6. September 2018

Von der Leine gelassenErstes schnurloses IP-Tischtelefon fürs Homeoffice Gigaset hebt mit dem T480HX die Kommunikation im Homeoffice auf ein neues Niveau. Das schnurlose Tischtelefon verbindet sich mit jedem DECT-fähigen Router und erreicht so zertifizierte HD-Voice Sprachqualität. Mit seinem übersichtlichen Display, acht Schnellwahltasten und Headset-Anschluss ist es ideal geeignet für die Schreibtischarbeit. Moderne Kommunikationstechnik, die das Homeoffice gefühlt ein ganzes Stück näher an die Teamkollegen im Büro heranrückt. Flexible Arbeitsmodelle werden gerne in Frage gestellt. Spätestens dann, wenn die Kollegin oder der Kollege im Homeoffice mal wieder aus der Telefonkonferenz fliegt oder wegen schlechter Leitungsqualität kaum zu verstehen ist. Natürlich lässt es sich von Zuhause ebenfalls gut arbeiten - vorausgesetzt, die Ausstattung stimmt. Der Mobilfunkempfang ist nicht an jeder Stelle im Haus stabil und die Verbindungsqualität schwankt deshalb stark. Dennoch steht vielen Homeoffice-Mitarbeitern für die Kommunikation mit dem Büro lediglich ein Handy zur Verfügung. Das Gigaset T480HX ist das perfekte Festnetztelefon für das Arbeiten zuhause - ein IP-Gerät mit allen Vorteilen eines Tischtelefons, nur ganz ohne umständliches Telefonkabel und mit einer Sprachqualität, als befände man sich mit den Kollegen im selben Raum.Klingt so nah, als wär man da Ein schneller Internetanschluss ist heute die Voraussetzung für einen Homeoffice-Arbeitsplatz. Damit ist die wichtigste Bedingung für den Einsatz eines hochwertigen IP-Telefons bereits erfüllt. Schnurlos verbunden mit einem DECT-fähigen Router spielt das T480HX nämlich seinen größten Trumpf aus: die unschlagbare HD-Voice Sprachqualität mit einer wesentlich größeren Bandbreite als bei einem normalen Telefon. Über das absolut stabile Festnetz ist der Mitarbeiter im Homeoffice für das Team jederzeit ansprechbar und immer glasklar zu verstehen. Seine Kollegen erreicht er mit nur einem Fingerdruck auf die acht programmierbaren Schnellwahltasten. Und dank Headset-Anschluss, wahlweise per Bluetooth oder professionellem RJ9-Stecker, bleiben die Hände beim Telefonieren frei. Das 2,8'' große TFT-Display und die zentrale 5-Wege-Taste ermöglichen den intuitiven Zugriff auf alle Funktionen des T480HX. Die optionale Tastensperre mit PIN-Schutz schützt das Gerät außerdem vor Kinderhänden oder dem Zugriff durch Unbefugte. Eine technische Sorge nimmt das T480HX seinem Nutzer übrigens von vorneherein ab: Wie alle Modelle der HX-Universalmobilteile-Reihe beherrscht es sowohl den DECT- als auch den CAT-iq 2.0 Funkstandard und ist kompatibel mit allen gängigen Routern - dazu gehören auch Telekom Speedport und AVM Fritzbox.Tausche Arbeitszimmer gegen Terrasse Das T480HX hilft, eine klare Linie zwischen Beruflichem und Privatem zu ziehen. Sind weitere Mobilteile am selben Router oder derselben DECT-Basisstation angemeldet, lassen sich Rufnummern für eingehende und abgehende Gespräche zuordnen. So klingelt zum Beispiel bei Anrufen, die von der Firmennummer kommen, immer das Gerät im Homeoffice - und bei allen anderen Anrufen die übrigen Mobilteile im Haushalt. Und weil das T480HX keinen Telefon-, sondern nur einen Stromanschluss benötigt, kann ein berufliches Telefonat auch mal von der Terrasse oder aus dem Wintergarten geführt werden.Von A wie Altmeyer bis Z wie Zwingmann Der schnelle Zugriff auf gut gepflegte Telefonbucheinträge ist ein wesentlicher Faktor effektiver, erfolgsorientierter Arbeit - das gilt auch für das Homeoffice. Das Adressbuch des T480HX verwendet das vCard-Format, genau wie Outlook oder Google Contacts - das erleichtert die Aktualisierung der Kontakte ganz erheblich. Bis zu 500 Namen mit Daten wie Telefonnummern, E-Mail- und Postadressen merkt sich das Gerät. Die Übertragung geht ganz einfach über USB oder Bluetooth mit der Gratis-Software Gigaset Quicksync. Das T480HX kann auch Router-interne Telefonbücher auslesen, so dass jedes Endgerät im Netzwerk Zugriff auf dieselben Kontakte hat. Das Universal-Tischtelefon Gigaset T480HX ist ab sofort für 179,99 Euro UVP im Handel sowie im Gigaset Onlineshop erhältlich.Gigaset ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert entsprechender Weise auch international mit etwa 850 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen auch ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Sicherheitslösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Folgen Sie uns auf: Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | Blog | Xing | LinkedIn Besuchen Sie unsere Homepage: http://www.gigaset.com

